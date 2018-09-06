Музейный квартал: мероприятия ко Дню города

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» откроет тулякам тайны новых пространств в Музейном квартале на улице Металлистов.

Музейный квартал: улица Металлистов, дом 1

Рассказ об исследованиях Тульской археологической экспедиции в историческом центре города, в том числе – на тульской набережной и на улице Металлистов, которые проводились в 2013-2018 годах. Изучение ярких находок и знакомство с работой археологов и реставраторов.

Музейный квартал: улица Металлистов, дом 8

Приглашаем на одну из первых интерактивных площадок музейного квартала, где можно отчеканить памятную монетку с тульским гербом, а также узнать об истории здания музея, и о его ближайшем будущем.

Интерактивные площадки будут работать с 12:00 до 16:00.