Через две недели в Туле подорожает проезд

Фото Алексея Пирязева

Такое решение было принято для обеспечения бесперебойной работы транспорта

С 15 ноября стоимость проезда на городских маршрутах повысится на 20% — при оплате наличными одна поездка будет обходиться в 36 рублей.

Проезд по карте «Тройка» будет стоить 29 рублей, при оплате банковской картой — 31 рубль. Месячный поездной обойдется в 1400 рублей, льготный — в 600 рублей.

Среди доводов в пользу повышения стоимости проезда — рост цен на топливо, страховки, запчасти и обновление подвижного состава. Кроме того, чиновники заявили, что необходимо повысить оплату труда водителей и ремонтного персонала до уровня среднемесячной зарплаты по региону.