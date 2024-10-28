Пеннивайз, вампиры и Павел Дуров: кто тусил на «Самой страшной ночи» в Туле? Репортаж

Длинная, как Левиафан, вереница из нежити выползает из-за дверей Concert Hall, спускается вниз по лестнице и рассыпается на площадке перед зданием. Десятки разных персонажей — от монашек до вампиров, от клоунов до готичных барышень — ждут своей очереди.
Войти без приглашения не получится — дело тут не в магической условности. Вход на шабаш строго с 18 земных лет, а порядок контролируется секьюрити из плоти и крови.
Обилечиваются на втором этаже. Первым двум сотням счастливчиков выдают лотерейные билетики, а гости, успевшие до полуночи, получают бесплатный велком-дринк.
В аванзале расположился таро-шатер и точка аквагрима: можно посоветоваться с всевидящими картами и дополнить образ.
— Мой день начался с вопроса: «Что мне делать, чтобы не сесть?» — смеется инфернальный таролог.
Уже здесь пол дрожит и уходит из-под ног: за черным занавесом расположился огромный танцпол.
Демонический легион пляшет под нетленки 90-х вперемешку с современными бэнгерами. За звук отвечают клубные «монстры» — всеми любимые ЗЕРО ДИСКО.
Myslo, как главные специалисты по местным чертям и бесам, пообщались с таинственными визитерами вечеринки.
Аня Imagine:
— Сегодня я в костюме Харли Квинн из фильма «Отряд самойбийц». Некоторые мои друзья часто подмечали наше с Харли внешнее сходство. К тому же я уже давно мечтаю об этом образе, вот и решила воплотить его сегодня. Неравнодушный персонаж, короче.
Прикольно, что сегодня собралось много людей — я не ожидала, что будет так много! Наверное, все потому, что в Туле стало на один клуб меньше.
Сегодня мне больше всего запомнилась девушка в костюме балерины. Дело в том, что она и в жизни занимается балетными танцами, так что образ Белого лебедя ей очень идет!
Евгения:
— Я нарядилась в Пеннивайза. Выбрала его потому, что работаю в стоматологической клинике, а клоун из фильма «Оно» для меня своего рода воплощение кариеса и гнилых зубов.
Я родилась в Хэллоуин, 31 октября, и считаю, что не зря!
На создание зубов у меня ушло порядка трех-четырех часов. Они сделаны из полимерной глины и покрыты гель-лаком. Перчатки и воротник сшила в течение часа. Макияж занял побольше времени.
На такой вечеринке в Туле я впервые. Настроение прекрасное — буду зажигать! Планирую и в следующем году прийти.
Мне понравился молодой человек в костюме Дурова!
«Павел Дуров»:
— Мне кажется, что интернет должен быть свободным, поэтому мы передали всем ключи — свобода всем! Думаю, это правильно.
Я потерял свою наклеечку на велком-дринк, поэтому ставлю вечеринке четыре балла из пяти.
Создание костюма у меня заняло три дня ожидания. Wildberries? В яблочко!
Это моя первая вечеринка в жизни — я серьезно! запомнился парень в костюме Джона Уика — восхитительно!
Встретился ли «Павел» с «Владимиром Владимировичем» на этой вечеринке — остается загадкой.
Вот же он — за ванилькой-полицейским!
Вероника:
— Фух! Жарко в нем!
Сегодня я слежу за тем, чтобы в канун Хэллоуина все веселились и делились конфетами. Иначе — «гадость»!
Сегодня очень много народа — раньше такого не было. Даже удивлена.
В этом году я сделала костюм минут за десять. Люблю я его ничуть не меньше, чем остальные свои образы — а хожу я на хэллоуин-пати ежегодно на протяжении уже десяти лет!
Не важно, сколько времени и денег ты потратил на костюм — главное, чтобы он был ярким и запоминающимся!
Я отметила для себя очень красивого и высокого мужчину в костюме героя из фильма «Ворон».
«Бурановские бабушки» (Нюра и Маня):
— Мы вдохновились этими образами и решили погрузиться в атмосферу старости и тряхнуть стариной.
Парик — Wildberries, морщинки — косметикой, какая была. Все остальное нашлось в гардеробе моей бабушки. К нам не раз подходили сфотографироваться!
Вечеринка нам нравится, только в костюмах жарко. Много молодежной музыки, а мы все-таки больше по эстраде 70-х.
Нам больше всего понравилась ди-джей в костюме крысы-мыши!
Вдохновляйтесь яркими образами и ищите себя на снимках Дмитрия Дзюбина!