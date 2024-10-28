Пеннивайз, вампиры и Павел Дуров: кто тусил на «Самой страшной ночи» в Туле? Репортаж

В ночь на 27 октября «нечисть» со всей Тулы собралась на шабаш в преддверии самого мистического и зловещего праздника — Хэллоуина.

Длинная, как Левиафан, вереница из нежити выползает из-за дверей Concert Hall, спускается вниз по лестнице и рассыпается на площадке перед зданием. Десятки разных персонажей — от монашек до вампиров, от клоунов до готичных барышень — ждут своей очереди.

Войти без приглашения не получится — дело тут не в магической условности. Вход на шабаш строго с 18 земных лет, а порядок контролируется секьюрити из плоти и крови.

Обилечиваются на втором этаже. Первым двум сотням счастливчиков выдают лотерейные билетики, а гости, успевшие до полуночи, получают бесплатный велком-дринк.

В аванзале расположился таро-шатер и точка аквагрима: можно посоветоваться с всевидящими картами и дополнить образ.

— Мой день начался с вопроса: «Что мне делать, чтобы не сесть?» — смеется инфернальный таролог.

Уже здесь пол дрожит и уходит из-под ног: за черным занавесом расположился огромный танцпол.

Демонический легион пляшет под нетленки 90-х вперемешку с современными бэнгерами. За звук отвечают клубные «монстры» — всеми любимые ЗЕРО ДИСКО.

Myslo, как главные специалисты по местным чертям и бесам, пообщались с таинственными визитерами вечеринки.

Аня Imagine:

— Сегодня я в костюме Харли Квинн из фильма «Отряд самойбийц». Некоторые мои друзья часто подмечали наше с Харли внешнее сходство. К тому же я уже давно мечтаю об этом образе, вот и решила воплотить его сегодня. Неравнодушный персонаж, короче.

Прикольно, что сегодня собралось много людей — я не ожидала, что будет так много! Наверное, все потому, что в Туле стало на один клуб меньше.

Сегодня мне больше всего запомнилась девушка в костюме балерины. Дело в том, что она и в жизни занимается балетными танцами, так что образ Белого лебедя ей очень идет!

Евгения:

— Я нарядилась в Пеннивайза. Выбрала его потому, что работаю в стоматологической клинике, а клоун из фильма «Оно» для меня своего рода воплощение кариеса и гнилых зубов.

Я родилась в Хэллоуин, 31 октября, и считаю, что не зря!

На создание зубов у меня ушло порядка трех-четырех часов. Они сделаны из полимерной глины и покрыты гель-лаком. Перчатки и воротник сшила в течение часа. Макияж занял побольше времени.

На такой вечеринке в Туле я впервые. Настроение прекрасное — буду зажигать! Планирую и в следующем году прийти.

Мне понравился молодой человек в костюме Дурова!

«Павел Дуров»:

— Мне кажется, что интернет должен быть свободным, поэтому мы передали всем ключи — свобода всем! Думаю, это правильно.

Я потерял свою наклеечку на велком-дринк, поэтому ставлю вечеринке четыре балла из пяти.

Создание костюма у меня заняло три дня ожидания. Wildberries? В яблочко!

Это моя первая вечеринка в жизни — я серьезно! запомнился парень в костюме Джона Уика — восхитительно!

Встретился ли «Павел» с «Владимиром Владимировичем» на этой вечеринке — остается загадкой.



Вот же он — за ванилькой-полицейским!

Вероника:

— Фух! Жарко в нем!

Сегодня я слежу за тем, чтобы в канун Хэллоуина все веселились и делились конфетами. Иначе — «гадость»!

Сегодня очень много народа — раньше такого не было. Даже удивлена.

В этом году я сделала костюм минут за десять. Люблю я его ничуть не меньше, чем остальные свои образы — а хожу я на хэллоуин-пати ежегодно на протяжении уже десяти лет!

Не важно, сколько времени и денег ты потратил на костюм — главное, чтобы он был ярким и запоминающимся!

Я отметила для себя очень красивого и высокого мужчину в костюме героя из фильма «Ворон».

«Бурановские бабушки» (Нюра и Маня):

— Мы вдохновились этими образами и решили погрузиться в атмосферу старости и тряхнуть стариной.

Парик — Wildberries, морщинки — косметикой, какая была. Все остальное нашлось в гардеробе моей бабушки. К нам не раз подходили сфотографироваться!

Вечеринка нам нравится, только в костюмах жарко. Много молодежной музыки, а мы все-таки больше по эстраде 70-х.

Нам больше всего понравилась ди-джей в костюме крысы-мыши!

Вдохновляйтесь яркими образами и ищите себя на снимках Дмитрия Дзюбина!