LADA Largus  по цене LADA Granta на Рязанской, 7

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Практичный автомобиль стал еще доступнее и уже ждет вас в дилерском центре «КорсГрупп» на ул. Рязанской, 7.

Один из самых доступных новых автомобилей на рынке сейчас – LADA Largus. Модель годами доказывает свою надежность. Семейные путешествия, поездки по городу и на дачу – LADA Largus в этом нет равных. В нем есть все что необходимо: надежный двигатель, прочный каркас кузова, стильная приборная панель, кондиционер и подушки безопасности. Клиренс

172 мм делает автомобиль удобным для поездок не только по городским дорогам, но и по сельской местности.

Модель буквально создана для больших и дружных семей. Просторный салон позволяет разместить старших родственников и детей, а большой багажник объемом 2350 литров вместит все необходимое, даже если вам нужно перевезти много вещей или доставить рассаду на дачу.

Тысячи семей уже сделали выбор в пользу LADA Largus. Вот отзыв одного из покупателей:

– Большое преимущество этого автомобиля – объемный, вместительный багажник. К тому же у LADA Largus хорошая грузоподъемность, можно грузить даже больше заявленного. А еще автомобиль можно использовать как ночлег в путешест­виях. Можно удобно разместиться даже вдвоем!

L ADA Largus выбирают те, кто ценит не только практичность, но и выбирает разумные цены. В ноябре в дилерском центре на ул. Рязанской, 7 LADA Largus можно купить по цене LADA Granta.*

И это не кот в мешке. LADA Largus – проверенная временем «рабочая лошадка» и надежный партнер на долгие годы. Несколько лет эта модель не выпускалась, но в этом году производство снова запущено. Причем сейчас почти все детали выпускают в России, в том числе те, что раньше закупали у иностранных поставщиков. А значит, у вас точно не возникнет проблем с обслуживанием и покупкой запчастей при необходимости.

Производство LADA Largus развивается. Сейчас запускают в производство универсал на семь человек, а скоро появится электрическая модель e-Largus.

Хотите сесть за руль новой машины как можно быстрее?

LADA Largus есть в наличии у официального дилера «Корс Групп» LADA на ул. Рязанской. Вы можете уехать на автомобиле прямо в день покупки!

Выгодные условия ждут тех, кто воспользуется программой господдержки на покупку автомобиля.

20%-ная субсидия от государства доступна сотрудникам медицинских и образовательных организаций, инвалидам любой группы, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям.

Государство, по сути, готово оплатить ваш первый взнос по кредиту, а остальное вы можете оформить по льготной ставке.**

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 51-57-36.

korsgroup.lada.ru

*Сроки проведения акции: с 1 по 30 ноября 2024 года. Подробности в отделе продаж на ул. Рязанской, 7.

**Банк-партнер: АО «Автофинанс банк».

АО «ТУЛААВТОСЕРВИС». Реклама