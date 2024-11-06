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Можно ли купить здоровье? Спорный вопрос. Можно улучшить качество жизни
erid: F7NfYUJCUneP411EFZAm, Фото А.KONOVALOV

Можно ли купить здоровье? Спорный вопрос. Можно улучшить качество жизни

Мечты о здоровье, конечно, сбываются, если этого сильно захочется.

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

Александр Варев

— Сегодня пластическая хирургия — это хирургия улучшения качества жизни. Принято считать, что пластическая хирургия — это только «про красоту» и «про очень дорого», поэтому мы считаем, что нам это точно не нужно. «И так сойдет» или «Не жили хорошо — нечего начинать». Знакомо?

Сегодня все изменилось. 90% наших пациентов — это «про улучшение качества жизни», «про удобство и комфорт», «про самооценку» и, конечно же, «про красоту и мечту».

Вот вам лишь несколько примеров. Судите сами.

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«Пластика живота» (как ее чаще всего называют наши пациенты), или абдоминопластика, — вовсе не операция для лечения ожирения и снижения веса. Суть ее — в удалении кожно-жирового «фартука».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 
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Образуется он чаще всего:

  • после беременности и родов (одних или нескольких): кожа живота обвисает, мышцы растягиваются и даже иногда расходятся (возникает диастаз — т. е. расхождение мышц);
  • после резкого или большого похудения (наши пациенты худеют на 40, а то и 70 кг): жира уже нет, а вот «фартук» может висеть чуть ли не до середины бедра.

Нужна ли таким пациентам пластика живота? Конечно да.

Лишнюю растянувшуюся кожу убрать какими-то другими способами сегодня, к сожалению, невозможно.

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А вот пластика груди может быть «оздоравливающей» операцией. Андрей Коновалов, пластический хирург:

Андрей Коновалов

— Грудь всегда являлась символом женской красоты. Но, к сожалению, бывают случаи, когда она из предмета гордости превращается в источник комплексов, а то и проблем со здоровьем.

Например, гипертрофия (чрезмерное увеличение) молочных желез со временем приводит к деформации позвоночника. Она же доставляет массу неудобств: складки потеют, кожа раздражается, часто возникают опрелости и высыпания.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

А растяжки и потеря формы груди после рождения малыша знакомы, к сожалению, очень многим. Во время беременности и кормления грудь увеличивается в размере, а потом может наступить атрофия тканей, молочные железы становятся дряблыми. 

По статистике, после родов и кормления:

  • у 70% женщин грудь уменьшается и обвисает,
  • у 20% — грудь увеличивается и провисает.

«А как же мечта?» — спросите вы...

Наши пластики — немного волшебники. Иногда наши пациентки много лет мечтают о красивой груди (не всех природа наградила). И в день операции для них происходят чудеса, потому что через час они просыпаются с мечтой, которая исполнилась.

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Вообще, грудь — такой орган, который легко поддается изменению. Тем не менее делать пластику груди так же, как и абдоминопластику, все-таки имеет смысл тогда, когда женщина больше не собирается иметь детей.

А пока вы наслаждаетесь результатом, мы привозим очередные новинки в пластической хирургии из Барселоны, чтобы быть лучшими для вас.

Пластику проводит Коновалов Андрей Витальевич

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  • Сертифицированный пластический хирург,
  • сертифицированный врач-онколог,
  • врач-хирург высшей квалификационной категории,
  • кандидат медицинских наук,
  • 23 года хирургической практики,
  • 15 000 успешно проведенных операций.

А знаете, что нам не нравится в фото «до» и «после»? Они не покажут самого главного — сияющего взгляда при покупке нового белья или купальника, уверенность в собственной сексуальности и исходящее от женщины состояние гармонии.

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Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Подробнее о пластике в сообществе Клиника Л’МЕД | Тула

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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

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Место
ТулаТульская область
 

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