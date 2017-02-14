«Широкая масленица на тульских ремесленных улицах» в ОЦРИНКиТ
На старинной тульской улице раскинутся щедрые ярмарочные ряды, наполненные традиционными изделиями мастеров-ремесленников и рукодельниц.
На главной сцене по доброй традиции зрители увидят выступления лучших фольклорных ансамблей области.
В ходе праздника вы узнаете о старинных тульских ремёслах, тульских резных наличниках и солярных знаках – обережных символах на них, став участником интерактивной программы «Солнце в окнах и наличниках»!
В завершение праздничной масленичной недели состоится мастер-шоу «Ковка сковороды» в «Тульской кузне».
Для взрослых и детей лучшие тульские мастера проведут тематические мастер-классы:
- выпекание блинов на кованой сковороде на печи из бревна;
- изготовление чучела масленицы;
- розжиг и кипячение тульского самовара;
- изготовление горшочка на гончарном круге;
- лепка филимоновской игрушки;
- ткачество на ткацком стане.
Все смогут покататься с горки, вдоволь полакомиться блинами и травяным чаем из жаровых тульских самоваров, сделать фотографии в фотозоне.
Вы посетите уникальную этнографическую выставку «Утро перед венцом», на которой узнаете о старинном свадебном обряде Тульской губернии конца XIX – начала XX века!
Подробную информацию о мероприятии вы можете узнать: по телефонам: 70-43-55, 70-43-57, 70-43-58 или в группе ВК.