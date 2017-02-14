«Широкая масленица на тульских ремесленных улицах» в ОЦРИНКиТ

На старинной тульской улице раскинутся щедрые ярмарочные ряды, наполненные традиционными изделиями мастеров-ремесленников и рукодельниц.

На главной сцене по доброй традиции зрители увидят выступления лучших фольклорных ансамблей области.

В ходе праздника вы узнаете о старинных тульских ремёслах, тульских резных наличниках и солярных знаках – обережных символах на них, став участником интерактивной программы «Солнце в окнах и наличниках»!

В завершение праздничной масленичной недели состоится мастер-шоу «Ковка сковороды» в «Тульской кузне».

Для взрослых и детей лучшие тульские мастера проведут тематические мастер-классы:

выпекание блинов на кованой сковороде на печи из бревна;

изготовление чучела масленицы;

розжиг и кипячение тульского самовара;

изготовление горшочка на гончарном круге;

лепка филимоновской игрушки;

ткачество на ткацком стане.

Все смогут покататься с горки, вдоволь полакомиться блинами и травяным чаем из жаровых тульских самоваров, сделать фотографии в фотозоне.

Вы посетите уникальную этнографическую выставку «Утро перед венцом», на которой узнаете о старинном свадебном обряде Тульской губернии конца XIX – начала XX века!

Подробную информацию о мероприятии вы можете узнать: по телефонам: 70-43-55, 70-43-57, 70-43-58 или в группе ВК.