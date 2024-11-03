Водолеям надо разобраться в своих запутанных отношениях, а Львов ждут удачные покупки

Овен (21.03−20.04): Некоторые ваши мечты могут стать реальностью. Но все произойдет несколько не так (или совсем не так), как вы рассчитывали. В первой половине недели вынужденная остановка в делах или развитии какой-то другой важной темы станет хорошей возможностью уточнить детали и создать для себя ясную картину — на что ориентироваться в ближайшем будущем. С четверга ваши планы подвергнутся коррекции, особенно, в тех событиях, где задействованы романтические интересы и ожидания. Получайте удовольствие, но не торопитесь ничего менять.

Про деньги. Ваши желания могут не совпасть с вашими возможностями. На этой неделе хорошо бы свести к минимуму расходы, отказаться от авантюр и не питать иллюзий по поводу быстрого обогащения. Сначала придется много работать и реализовывать новые идеи.

Про любовь. Постарайтесь во всем придерживаться золотой середины. Что бы ни происходило в вашей личной жизни, сохраняйте чувство собственного достоинства, в то же время не будьте слишком принципиальны. Будьте готовы к компромиссам.

Про интим. Все решают секунды, о чем бы ни шла речь. Возможно, за считанные секунды вам удастся соблазнить очаровательного красавца/красавицу — или же это он/она вас соблазнит? Увы, в непосредственном процессе близости дело тоже вполне может ограничиться секундами.

Благоприятные дни: 4, 7; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя будет богата на всевозможные сюрпризы. Со вторника вы можете почувствовать, что какие-то внешние обстоятельства тормозят вашу активность. В одних делах возникнут отсрочки и препятствия, но неожиданно могут вернуться старые темы или предложения. Эти особенности положения планет желательно использовать к своей выгоде и навести порядок в тех сферах жизни, которые требуют вашего повышенного внимания. С четверга можно планировать поездки. Это лучшее время для начала отпуска и возможность переключиться на личные дела и интересы.

Про деньги. Неделя, похоже, будет связана с многочисленным оформлением деловых бумаг и документов. Постарайтесь внимательно читать договоры. В выходные не желательно совершать набегов на магазины, они обернутся пустым кошельком и изрядно похудевшими кредитными картами.

Про любовь. Любовные отношения на этой недели могут оказаться неровными. Возможно постоянное напряжение, выливающееся в периодические ссоры. Однако, если вам дорог любимый человек, вы сможете все обсудить и помириться.

Про интим. Стремление рассказать всем желающим послушать историю своих сексуальных достижений может привести сегодня к плачевному результату. Либо ваша репутация окажется подмоченной, либо злые языки извратят ваше повествование настолько, что в «главном герое/героине романа» вас не узнает даже родная мать, не говоря уж о любимом человеке. Он/она, кстати, может не на шутку обидеться на вас за то, что вы пересказываете чужим людям интимные подробности ваших встреч.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): В делах произойдут перемены, и вам предстоит переориентироваться на новые задачи или вернуться к старым идеям. Возможно, теперь условия станут более подходящими для их реализации. Обстановка на работе станет более спокойной и комфортной. Больше времени можно будет уделить своим личным делам и развлечениям. Со второй половины недели возможны неожиданные события, которые привнесут в вашу жизнь ощущения новизны, удивления, соблазна. Пусть интуиция подскажет, насколько флирт или игра для вас безопасны и стоит ли рисковать.

Про деньги. Вам удастся укрепить и стабилизировать свой бюджет. У вас появится дополнительный источник дохода. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь и дорогие подарки от любимого человека. Творчество и креативные идеи принесут солидную прибыль.

Про любовь. Вы пользуетесь успехом у противоположного пола. Ваш любимый человек без ума о вас и готов всё для вас сделать. Пора принять окончательное решение и сказать «да».

Про интим. Вам в прямом смысле этого слова грозит половая жизнь. Хотя почему грозит — вы же сами прекрасно знаете, что подчас переместиться с банального и скучного дивана на пол куда романтичнее и интереснее! Особенно если вы бросите туда бабушкин матрас с цветочками или кучу уютных одеял и подушек.

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): От обилия возможностей и противоречивых желаний вы можете растеряться. Неделя гарантирует калейдоскоп впечатлений, и самые сильные из них придут на волне новых чувств и перемен в личной жизни. Это время увлекательного флирта, игры, которая обещает неожиданные повороты. Но не торопитесь делать выводы относительно перспектив новых отношений, а тем более — что-либо обещать. Выходные дни — лучшее время для начала путешествия. Но не меньше пользы и удовольствия доставит вам и возможность поучиться чему-то новому.

Про деньги. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вы впечатлите начальство своими умениями и талантами. На четверг дела, связанные с финансами, лучше не планировать, отложите их уже на следующую неделю.

Про любовь. Ревность может осложнить отношения в вашей паре. Хотя причина, породившая это чувство, будет пустяковой и не заслуживает внимания. Разберитесь в себе, а не обрушивайте гнев на любимого человека.

Про интим. Эта неделя связана с различного рода тренировками и испытаниями. В физическом плане это означает, что вы склонны чрезмерно волноваться перед близостью, слишком много внимания уделяя вопросам технического совершенства. Если же у вас не получится вести себя безукоризненно или хотя бы так, как рекомендуется в различных «пособиях по сексу для чайников, мечтающих стать термосами», то весьма расстроитесь. А может, ну их, этих чайников?

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.

Лев (23.07−23.08): Неделя может предоставить уникальный шанс по-новому направить активность и проявить свои резервные способности. Перемены и обновления ждут и в области чувств. Три первых дня недели наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Обращайте внимание на знаки событий и советы окружающих. Вторая половина недели пройдет более активно. Не обязательно проявлять инициативу — лучше предоставить событиям свободный ход. Но делать выбор и принимать решения придется быстро. Если что-то решили, то уже не отступайте.

Про деньги. Благоприятны дела, связанные с недвижимостью и покупкой автомобиля. Удачно будет и приобретение техники. На работе опасайтесь обмана и подковерных игр в понедельник и среду. В пятницу возможны денежные поступления. Отложите средства для отдыха на новый год.

Про любовь. Неделя обещает быть спокойной и гармоничной. Ваши идеи и планы могут получить поддержку и одобрение у избранника. Он даже может выступить в роли спонсора. В порыве восторга не забудьте поблагодарить его.

Про интим. Вы полны решимости заново соблазнить своего спутника/спутницу жизни. Помогут в этом новые шелковые простыни, необычайная музыка и индийские благовония — в общем, восточная экзотика. Соответственно, вы должны удивить вашего ненаглядного/ненаглядную такими способностями, о которых даже не подозревали!

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Начинается полоса перемен. А любые изменения, даже к лучшему, вызывают стресс. Не торопитесь давать ответы и обещания в первой половине недели. Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях. Уделите больше внимания своему здоровью. Понедельник и вторник — благоприятные дни для косметических процедур и прочих мероприятий, которые помогут вам по-новому подчеркнуть свои достоинства. С четверга вы можете ощутить настойчивую потребность в смене обстановки и круга общения. Хорошей идеей будет взять отпуск.

Про деньги. Ваши неординарные идеи обязательно будут вознаграждены и востребованы. Во вторник или в среду можно рассчитывать на финансовые поступления. Во вторник и субботу будут удачными покупки, особенно для дома.

Про любовь. Вы будете притягивать представителей противоположного пола. Вот только нужен ли вам такой успех? Звезды говорят, что вы бы предпочли одну, но пламенную страсть. Романтическая встреча, назначенная на пятницу, обещает грандиозные перспективы.

Про интим. Ваше желание знать все и обо всех может сослужить сегодня вам весьма недобрую службу. Вы можете стать свидетелем каких-либо «непристойных» событий или же аморальных действий со стороны вашего «ближнего», будь то родственник, коллега или просто шапочный знакомый. Но у царя Мидаса ослиные уши, а это значит, что никому ничего рассказать по той или иной причине вы не сможете.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): Вам придется перераспределить ваши силы и время, а возможно, и переключить свое внимание на что-то новое. Но могут вернуться и старые нерешенные вопросы, и тогда уже не откладывайте их в долгий ящик. В первой половине недели обратите внимание на перемены в своем окружении, у вас могут появиться помощники и единомышленники. Но вполне вероятно, что и ваша помощь сейчас необходима коллегам и близким. Это поворотная неделя, которая переставляет акценты, и нужно только правильно воспользоваться новыми возможностями.

Про деньги. Вас ждет успех и прибыль. Вам не придется сокращать расходы. Вы можете позволить себе не экономить. Особенно если выкладываетесь на работе и вас считают ценным специалистом.

Про любовь. Не упускайте возможностей, в конце недели вас ждет многообещающее романтическое знакомство. Будьте нарядны и привлекательны — это увеличит ваш успех у противоположного пола.

Про интим. Весам лучше держаться подальше от незнакомых людей, а тем более, от тех, кто пытается знакомиться с вами в транспорте и на улице. И каким бы симпатичным ни был встреченный вами прохожий/прохожая, и как бы сладко он/она ни пел, обещая море удовольствий, помните: береженого и звезды берегут!

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): После перегрузок предыдущего месяца пришло время позитивных изменений. Но и сейчас вы еще можете почувствовать, что теряете контроль над какой-то важной ситуацией, а обстоятельства развиваются непредсказуемым образом. Эксперименты в личных отношениях могут создать вам серьезные проблемы. Постарайтесь расслабиться и подождите несколько дней. Не стоит суетиться и нервничать. Уже к выходным вы сможете выстроить новую линию поведения, воспользовавшись к собственной выгоде неожиданно появившимися возможностями.

Про деньги. Денег у вас явно прибавится, можете рассчитывать на прибыль. К тому же вас завалят подарками, ведь сейчас ваше время в Зодиаке. Впрочем, вы в долгу не останетесь и проявите щедрость.

Про любовь. Неделя благоприятна для романтических свиданий, ваша личная жизнь станет гармоничнее. Проявите инициативу, и вы чудесно проведете время. Не бойтесь признаний в любви.

Про интим. Дамам нужно уделить значительное внимание своему макияжу, причем сделать акцент на губах. Ведь мужчины будут постоянно искать разговора с вами — так пусть наслаждаются не только процессом коммуникации, но еще и своими тайными фантазиями. Ведь наверняка ваш начальник только что запнулся в своей речи именно потому, что загляделся, как вы облизываете краешек рта… Мужчинам-Скорпионам нужно залечь на дно… Не ваша неделя, но ведь совсем скоро будет следующая.

Благоприятные дни: 5, 10; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): С этой недели постепенно начнут исчезать преграды и сдерживающие обстоятельства на пути ваших достижений. Неожиданно могут решиться какие-то важные вопросы. Скоро вы почувствуете, что к вам возвращается везение, а в делах намечается прогресс. Но эта неделя является тем переходным периодом, когда не стоит торопиться действовать. Важнее проследить за ходом перемен и открывающимися перспективами и укрепить свои тылы, заручившись поддержкой партнеров.

Про деньги. Во вторник на работе возможны перемены. В четверг ждите новые финансовые поступления. На этой неделе крайне важно четко выполнять обещания, старайтесь не разочаровывать деловых партнеров. В пятницу вероятна удачная сделка, которая изменит в лучшую сторону не только ваше финансовое положение.

Про любовь. Дружеские отношения могут начать незаметно перетекать в более глубокие чувства. Стоит обратить на это внимание и не пропустить момента, когда нужно будет принять важное для вас обоих решение. Ваши чувства взаимны.

Про интим. Страсть к преодолению препятствий сегодня снова даст о себе знать — вам втемяшится в голову странная идея увести мужа/жену или возлюбленного/возлюбленную у одной из ваших приятельниц/приятелей. Конечно, увести — это сильно сказано. Вполне возможно, что вы ограничитесь слишком вольным флиртом, а максимум — снизойдете до поцелуев и легкого петтинга!

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 4.

Козерог (22.12−20.01): Сейчас может ощущаться некоторый упадок сил. Больше внимания необходимо уделять здоровью, обеспечивать себе достаточный сон и полноценное питание. Оптимально в такое время взять отпуск и отдохнуть от дел и забот. Тем более что сейчас вы вполне можете переложить свои обязанности на коллег или партнеров. Особых перемен в делах пока не предвидится, а в поездках приятных и необычных впечатлений будет достаточно. Возможны и романтические знакомства.

Про деньги. В первой половине неделе на вас навалится немало проектов и задач, придется их быстро решать. Будьте осторожны в среду, иначе вы создадите ненужные проблемы с деловыми партнерами. В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей.

Про любовь. Неделя затишья, анализа и осмысления создавшейся ситуации в вашей личной жизни. Похоже, вас что-то не устраивает. Вы должны решить для себя, будете ли вы вносить изменения в отношения с любимым человеком, или все останется по-прежнему.

Про интим. Козероги будут целый день разыскивать свой идеал, причем почему-то преимущественно среди коллег. Вскоре вас осенит, что не стоит искать принца за тридевять земель, а лучше поскрести по окрестным «сусекам». То есть прогуляться по соседним отделам и посмотреть, кто там водится. А вдруг кто-нибудь новый завелся?

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя принесет перевороты более или менее глобального характера. Ваш магнетизм как никогда силен, вы способны очаровать самых неприступных партнеров и направить ситуации в соответствии с собственными планами и желаниями. Но внимательно присмотритесь к происходящему в первой половине недели — вам могут открыться подробности, которые заставят несколько призадуматься. Не рискуйте там, где не уверены в успехе на все сто. Но с хорошей командой, объединенной общими целями и задачами, успех вам гарантирован. Действуйте смелее.

Про деньги. Велика вероятность заключения удачных сделок и подписания нужных вам договоров, особенно во второй половине недели. Ваше трудолюбие и творческий подход к работе будут вознаграждены. И вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток коммерческого успеха. Главное — не тормозить.

Про любовь. Разберитесь в своих запутанных отношениях. Похоже, у вас образовался любовный треугольник. Но слишком сложно быть на двух свиданиях одновременно. Сердце подскажет, кто же тот единственный и неповторимый.

Про интим. Сейчас важно максимально самореализоваться. Думать о чувствах и ощущениях партнера/партнерши — это, конечно, хорошо, но о своем удовольствии в данном случае тоже забывать не стоит. Постарайтесь громко и четко сказать, чего вам хочется — и поистине дано будет вам.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Расширяйте круг общения и больше времени проводите вне дома или своего постоянного рабочего места. Ветер перемен может позвать вас в дальние края. Это хорошее время для отпуска, если вы настроены на приключения и романтические ожидания кружат вам голову. Но и оставаясь на работе, вы не будете скучать. Вам может представиться уникальный шанс реализовать свои давние мечты. Будьте открыты для экспериментов, но не торопитесь делать крупные капиталовложения. Не снижайте темп, если начало везти. Вы сейчас, как никогда близки к успеху.

Про деньги. Финансовая сторона ваших дел улучшится благодаря умению твердо отстаивать свои принципы. Будьте осторожны во вторник, вероятен обман и денежные потери, не носите при себе крупные суммы. В субботу вам, видимо, придется работать.

Про любовь. Вторник или суббота могут стать самыми счастливыми днями на этой неделе. Состоится долгожданная встреча, куда вы полетите как на крыльях. Но, похоже, вы находитесь во власти иллюзий.

Про интим. Внимание ваше сосредоточено на максимальной вербальности отношений с партнером/партнершей. Дойдет до смешного — вы не только потребуете, чтобы ваш возлюбленный/возлюбленная делились с вами впечатлениями после оргазма, но и чтобы он/она детально проговаривали все свои ощущения даже во время него.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: нет.