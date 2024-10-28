Ипотека на 6,5 млн и нервный срыв вместо коммуникаций: история о том, как «Зодчий» строил дом туляку

Фото Myslo и героя публикации.

Фундамент по уму, остальное — по совести

Год назад Дмитрий и его супруга решили наконец исполнить свою мечту и построить дом. Купили участок, продали однушку, а вырученные деньги направили на первоначальный взнос по ипотеке, которую взяли для строительства дома.

Доверить строительные работы чета решила «Зодчему» — компании, которая уже 32 года сооружает коттеджи и бани.

— В Туле компания работает уже 20 лет, — объясняет Дмитрий. — Она довольно известная, везде реклама. Дополнительным фактором послужило то, что она одобрена АИЖК (Агентством ипотечного жилищного кредитования). То есть им банки доверяют. Соответственно, им Сбербанк перечислил наши ипотечные средства в размере 7 млн рублей.

Фундамент сделали по уму. Приехала хорошая бригада, и под моим чутким контролем они за три месяца возвели замечательный дом. Класс, ребята молодцы — к ним вопросов нет! Дом нам сдали в середине мая.

Долго строится — стоимость утроится

Оставался последний этап — проведение инженерных коммуникаций. Но шла неделя, другая, а работы все не начинались.

— С каждым новым звонком «Зодчий» брал трубки все неохотнее, — продолжает Дмитрий. — Потом нам сказали, что они не знают, кто отвечает за коммуникации. В конце концов нашли ответственное лицо, которое сказало:

«Я не знаю, что вам предложить. Мне нечего вам сказать».

Я возмутился: как так? Я не против еще немного подождать — хотя все сроки уже истекли — просто скажите, сколько вам еще потребуется времени. Мы уже самостоятельно начали внутреннюю отделку и многое успели, пока ждали специалистов из «Зодчего». А мне ответили что-то в духе «поступайте, как знаете». Напомню, что сумма договора на внутренние и внешние коммуникации составила чуть меньше 1,2 млн руб.!

Терпеть дальше Дмитрий не стал: поехал в тульский офис «Зодчего» ругаться. Тут же нашелся некий коммерческий директор с неисчерпаемым арсеналом «завтраков» и увещеваний в духе «все будет, все сделаем». Диалог в таком ключе продолжался всю вторую половину этого лета.

Никто так и не приехал, а коммерческий директор куда-то испарился.

«Засуньте поглубже»

Проблема не только в том, что «Зодчий» с миллионом на кармане ускользает от заказчика.

— Скоро зима, — объясняет Дмитрий, — нужно закончить с отоплением до холодов, иначе дом получит значительный ущерб из-за низких температур. Я предложил компании вернуть мне оставшиеся средства — дальше мы уже сами.

Но «Зодчий» не отдал мне мои же деньги без объяснения причин.

Как итог: они отказались выполнять условия по договору, отказались возвращать средства. Так и сказали: «Хотите — идите в суд».

Дважды просить Дмитрия не пришлось. «Кинутый» клиент нанял юристов и составил досудебную претензию. За просрочку заявитель насчитал пени — по договору строительная компания должна еще около 600 тыс. руб. В этот раз на связь с Дмитрием вышел юрист.

— Он предложил мне просто вернуть 1,2 млн руб., а пени не платить, — вспоминает заказчик. — Ну нет, ребят, вы почему так с нами по-хамски повели себя? Мы без готового дома, уже наняли юридическую компанию, платим проценты по ипотеке…

«Подавайте в суд сколько угодно, — ответил нам юрист „Зодчего“. — Получите исполнительный лист и повесите себе его на стену в туалет: на память».

Цена иска, заявленная Дмитрием в отношении «Зодчего», составила более 3,5 млн. руб. — с учетом пени, штрафов и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Мирись-мирись-мирись и больше не судись

Суд иск принял. Почуяв, что дело пахнет жареным, «Зодчий» — в лице уже другого, более сговорчивого юриста — предложил заключить мировое соглашение.

«Вам же деньги сейчас нужны?» И действительно: Дмитрий взял еще один кредит, чтобы собственноручно доделать коммуникации и заехать в дом до зимы. В суде истец подписал мировое, а ответчик перевел на счет Дмитрия 300 тыс. руб. и тот пообещал выплатить остаток в течение нескольких недель. Стороны пожали руки и полюбовно разошлись.

Уже угадали, что случилось потом? Верно, «Зодчий» пропал с радаров. Обещанных денег Дмитрий пока так и не увидел.

«Я видел слезы своей жены»

— Я зарабатываю не так много, как хотелось бы, — Дмитрий нервно потирает руки. Обручальное кольцо едва не соскальзывает с безымянного пальца. — Поэтому для меня этот миллион рублей, который «Зодчий» мне никак не выплатит, — это большие деньги.

Ладно, пусть я даже и не увижу этих денег — молодой, всего 35 лет, еще заработаю. А если им попадутся пенсионеры?

Знаете… Я видел слезы своей супруги. Все-таки мы в затруднительном финансовом положении. Сейчас я плачу по двум кредитам суммарно пять млн. руб.

Помимо больших финансовых убытков, я получил сокрушительный удар по своему здоровью. Бессонницы, нервные срывы, депрессия… Я не планировал, что такое событие произойдет в моей жизни. Многие планы у нас сейчас пошли под откос. Сейчас я плачу гораздо больше, чем должен — из 50 тысяч только 20 тыс. руб. уходят на погашение долга, а остальные — проценты.

Я хотел бы, чтобы туляки узнали, что это за компания и как она обращается со своими клиентами. И ведь я не один такой — в соцсетях куча отзывов!

— Не знаю чем закончится моя история, — подытожил Дмитрий, — но всем пострадавшим я рекомендую обращаться в суд и прокуратуру! Сам я понимаю, что если мне не вернут средства, то придется обращаться в суд с иском на банкротство и привлечение учредителей к субсидиарной ответственности.