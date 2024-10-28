  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ипотека на 6,5 млн и нервный срыв вместо коммуникаций: история о том, как «Зодчий» строил дом туляку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ипотека на 6,5 млн и нервный срыв вместо коммуникаций: история о том, как «Зодчий» строил дом туляку
Фото Myslo и героя публикации.

Ипотека на 6,5 млн и нервный срыв вместо коммуникаций: история о том, как «Зодчий» строил дом туляку

История Дмитрия, который решил возвести дом вместе с известной строительной компанией.

Фундамент по уму, остальное — по совести

Год назад Дмитрий и его супруга решили наконец исполнить свою мечту и построить дом. Купили участок, продали однушку, а вырученные деньги направили на первоначальный взнос по ипотеке, которую взяли для строительства дома.

photo_2024-10-29_13-56-43.jpg

Доверить строительные работы чета решила «Зодчему» — компании, которая уже 32 года сооружает коттеджи и бани.

— В Туле компания работает уже 20 лет, — объясняет Дмитрий. — Она довольно известная, везде реклама. Дополнительным фактором послужило то, что она одобрена АИЖК (Агентством ипотечного жилищного кредитования). То есть им банки доверяют. Соответственно, им Сбербанк перечислил наши ипотечные средства в размере 7 млн рублей.

Фундамент сделали по уму. Приехала хорошая бригада, и под моим чутким контролем они за три месяца возвели замечательный дом. Класс, ребята молодцы — к ним вопросов нет! Дом нам сдали в середине мая.

Долго строится — стоимость утроится

Оставался последний этап — проведение инженерных коммуникаций. Но шла неделя, другая, а работы все не начинались.

— С каждым новым звонком «Зодчий» брал трубки все неохотнее, — продолжает Дмитрий. — Потом нам сказали, что они не знают, кто отвечает за коммуникации. В конце концов нашли ответственное лицо, которое сказало:

«Я не знаю, что вам предложить. Мне нечего вам сказать».

Я возмутился: как так? Я не против еще немного подождать — хотя все сроки уже истекли — просто скажите, сколько вам еще потребуется времени. Мы уже самостоятельно начали внутреннюю отделку и многое успели, пока ждали специалистов из «Зодчего». А мне ответили что-то в духе «поступайте, как знаете». Напомню, что сумма договора на внутренние и внешние коммуникации составила чуть меньше 1,2 млн руб.!

Терпеть дальше Дмитрий не стал: поехал в тульский офис «Зодчего» ругаться. Тут же нашелся некий коммерческий директор с неисчерпаемым арсеналом «завтраков» и увещеваний в духе «все будет, все сделаем». Диалог в таком ключе продолжался всю вторую половину этого лета.

Никто так и не приехал, а коммерческий директор куда-то испарился.

«Засуньте поглубже»

Проблема не только в том, что «Зодчий» с миллионом на кармане ускользает от заказчика.

— Скоро зима, — объясняет Дмитрий, — нужно закончить с отоплением до холодов, иначе дом получит значительный ущерб из-за низких температур. Я предложил компании вернуть мне оставшиеся средства — дальше мы уже сами.

Но «Зодчий» не отдал мне мои же деньги без объяснения причин.

Как итог: они отказались выполнять условия по договору, отказались возвращать средства. Так и сказали: «Хотите — идите в суд».

Дважды просить Дмитрия не пришлось. «Кинутый» клиент нанял юристов и составил досудебную претензию. За просрочку заявитель насчитал пени — по договору строительная компания должна еще около 600 тыс. руб. В этот раз на связь с Дмитрием вышел юрист.

— Он предложил мне просто вернуть 1,2 млн руб., а пени не платить, — вспоминает заказчик. — Ну нет, ребят, вы почему так с нами по-хамски повели себя? Мы без готового дома, уже наняли юридическую компанию, платим проценты по ипотеке…

«Подавайте в суд сколько угодно, — ответил нам юрист „Зодчего“. — Получите исполнительный лист и повесите себе его на стену в туалет: на память».

Цена иска, заявленная Дмитрием в отношении «Зодчего», составила более 3,5 млн. руб. — с учетом пени, штрафов и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Мирись-мирись-мирись и больше не судись

Суд иск принял. Почуяв, что дело пахнет жареным, «Зодчий» — в лице уже другого, более сговорчивого юриста — предложил заключить мировое соглашение. 

«Вам же деньги сейчас нужны?» И действительно: Дмитрий взял еще один кредит, чтобы собственноручно доделать коммуникации и заехать в дом до зимы. В суде истец подписал мировое, а ответчик перевел на счет Дмитрия 300 тыс. руб. и тот пообещал выплатить остаток в течение нескольких недель. Стороны пожали руки и полюбовно разошлись.

Уже угадали, что случилось потом? Верно, «Зодчий» пропал с радаров. Обещанных денег Дмитрий пока так и не увидел.

«Я видел слезы своей жены»

— Я зарабатываю не так много, как хотелось бы, — Дмитрий нервно потирает руки. Обручальное кольцо едва не соскальзывает с безымянного пальца. — Поэтому для меня этот миллион рублей, который «Зодчий» мне никак не выплатит, — это большие деньги.

Ладно, пусть я даже и не увижу этих денег — молодой, всего 35 лет, еще заработаю. А если им попадутся пенсионеры?

Знаете… Я видел слезы своей супруги. Все-таки мы в затруднительном финансовом положении. Сейчас я плачу по двум кредитам суммарно пять млн. руб.

Помимо больших финансовых убытков, я получил сокрушительный удар по своему здоровью. Бессонницы, нервные срывы, депрессия… Я не планировал, что такое событие произойдет в моей жизни. Многие планы у нас сейчас пошли под откос. Сейчас я плачу гораздо больше, чем должен — из 50 тысяч только 20 тыс. руб. уходят на погашение долга, а остальные — проценты. 

Я хотел бы, чтобы туляки узнали, что это за компания и как она обращается со своими клиентами. И ведь я не один такой — в соцсетях куча отзывов!

photo_2024-10-29_14-02-26.jpg

— Не знаю чем закончится моя история, — подытожил Дмитрий, — но всем пострадавшим я рекомендую обращаться в суд и прокуратуру! Сам я понимаю, что если мне не вернут средства, то придется обращаться в суд с иском на банкротство и привлечение учредителей к субсидиарной ответственности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:06 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительные компаниикомпания Зодчийстроительство домов в ипотеку

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В частном доме на Вильямса сгорела терраса
В частном доме на Вильямса сгорела терраса
На ул. Глинки автомобилист непринужденно проскользнул на красный
На ул. Глинки автомобилист непринужденно проскользнул на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.