Кража белоруса, собака на сцене и солнце на заказ: 10 редакторских ляпов в новостях

По вашим просьбам собрали очередную подборку ошибок и опечаток в новостях тульских изданий и телеграм-каналов.
Кража белоруса — особенная статья Уголовного кодекса, теперь еще и особо тяжкая! («Тульская пресса»).
Вы что это себе позволяете, Myslo?! Какая такая собака?!
87 лет мерзнуть в своей квартире… (ТН).
Присоединяйтесь к нашему ноябрдвижению! — Наливай! («Центр71»).
Поджарые пожарные тушили крупные пожары (скороговорка от Myslo).
«ТН» придумали новый диагноз: простата внешнего вида.
Прекрасный заказ тот, что хорошо оплачен («Тула с огоньком»).
+810? АиФ спрогнозировал пекло.
Тут не поспоришь. Ударил женщину — не мужик!
Когда админ думает только о том, как бы поменяться дежурствами с кем-нибудь (канал «Тула с огоньком»).
Спасибо, что присылаете ссылки на новости! Ждем еще!