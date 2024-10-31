Кража белоруса, собака на сцене и солнце на заказ: 10 редакторских ляпов в новостях

По вашим просьбам собрали очередную подборку ошибок и опечаток в новостях тульских изданий и телеграм-каналов.

1

Кража белоруса — особенная статья Уголовного кодекса, теперь еще и особо тяжкая! («Тульская пресса»).

2

Вы что это себе позволяете, Myslo?! Какая такая собака?!

3

87 лет мерзнуть в своей квартире… (ТН).

4

Присоединяйтесь к нашему ноябрдвижению! — Наливай! («Центр71»).

5

Поджарые пожарные тушили крупные пожары (скороговорка от Myslo).

6

«ТН» придумали новый диагноз: простата внешнего вида.

7

Прекрасный заказ тот, что хорошо оплачен («Тула с огоньком»).

8

+810? АиФ спрогнозировал пекло.

9

Тут не поспоришь. Ударил женщину — не мужик!

10

Когда админ думает только о том, как бы поменяться дежурствами с кем-нибудь (канал «Тула с огоньком»).

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