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Что делать, если на недвижимость наложили арест?

Что делать, если на недвижимость наложили арест?

Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи об аресте имущества ограничивает права собственника на распоряжение этим имуществом. Пока арест действителен, собственник не может распоряжаться им: продать, подарить, заложить или совершить с ним другие сделки до тех пор, пока арест не будет снят.

Самое распространенное основание для ареста недвижимости — долги: по ипотеке и налогам, алиментам, пени и штрафы.

Также арест может быть наложен для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю при реализации или при исполнении судебного акта о конфискации имущества. Может быть арестовано имущество и в том случае, если оно фигурирует в уголовном деле.

Арест может быть наложен не только на квартиры, дома, но и на гаражи, землю и др.

Особенно актуален этот вопрос при намерении продать или купить недвижимость — причем как для покупателя, так и для продавца. Проверить объект недвижимости на наличие арестов (запретов) возможно на официальном сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы», выбрав подраздел «Электронные услуги и сервисы» — «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Информация об актуальных арестах (запретах) содержится в пункте «Сведения о правах и ограничениях (обременениях)».

«Для принятия мер по снятию ареста с недвижимости следует обращаться в орган, который его наложил. Обращаем внимание, что запись об аресте погашается на основании акта органа, вынесшего запрет на регистрационные действия. Государственная регистрация прекращения ареста осуществляется в течение трех рабочих дней с даты поступления в Росреестр судебного акта о снятии ареста», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

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