Литературный клуб: Поэты нового тысячелетия. Часть 2

1 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Что такое настоящая поэзия и что к ней не относится? К такому разговору мы приглашаем вас на встрече Литературного клуба в рамках темы «Поэты нового тысячелетия. Часть 2».

Спикеры: куратор Литературного клуба Ирина Быкова и начинающий литератор Николай Канунников.

Вход: свободный взнос.