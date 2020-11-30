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Литературный клуб: Поэты нового тысячелетия. Часть 2

Литературный клуб: Поэты нового тысячелетия. Часть 2

1 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Что такое настоящая поэзия и что к ней не относится? К такому разговору мы приглашаем вас на встрече Литературного клуба в рамках темы «Поэты нового тысячелетия. Часть 2».

Спикеры: куратор Литературного клуба Ирина Быкова и начинающий литератор Николай Канунников.
 
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 декабря 2020, вторник
19:00
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Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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