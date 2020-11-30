Литературный клуб: Поэты нового тысячелетия. Часть 2
1 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Что такое настоящая поэзия и что к ней не относится? К такому разговору мы приглашаем вас на встрече Литературного клуба в рамках темы «Поэты нового тысячелетия. Часть 2».
Спикеры: куратор Литературного клуба Ирина Быкова и начинающий литератор Николай Канунников.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 декабря 2020, вторник
19:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽