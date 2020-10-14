17 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости «Кремль с высоты веков».



Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.

12.20 — сбор группы в Центре приема гостей.

12.30 - 14.20 — пешая экскурсия по историческому центру.

14.30 - 15.30 — экскурсия по стенам и башням.

В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на "5 веков Тульского кремля" с посещением территории и экспозиции.



Продолжительность: 3 часа.