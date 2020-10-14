Кремль с высоты веков
17 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости «Кремль с высоты веков».
Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.
12.20 — сбор группы в Центре приема гостей.
12.30 - 14.20 — пешая экскурсия по историческому центру.
12.30 - 14.20 — пешая экскурсия по историческому центру.
14.30 - 15.30 — экскурсия по стенам и башням.
В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на "5 веков Тульского кремля" с посещением территории и экспозиции.
Продолжительность: 3 часа.
Продолжительность: 3 часа.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
17 октября 2020, суббота
12:30
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽