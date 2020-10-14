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Кремль с высоты веков

Кремль с высоты веков

17 октября Центр приема гостей Тульской области приглашает на пешеходную обзорную экскурсию по историческому центру города с посещением стен и башен Тульской крепости «Кремль с высоты веков».

Совершите увлекательное путешествие по территории древнего посада, Кремлевскому скверу, Казанской набережной, прогуляйтесь по старой купеческой Пятницкой улице, узнайте последние городские новости позапрошлого столетия. Далее вы побываете в Ивановской и Никитской башне, пройдете по боевому ходу, и насладитесь видами города с высоты древних стен и пяти веков.

12.20 — сбор группы в Центре приема гостей.
12.30 - 14.20 — пешая экскурсия по историческому центру. 
14.30 - 15.30 — экскурсия по стенам и башням.
 
В случае дождя экскурсия по стенам в целях безопасности заменяется на "5 веков Тульского кремля" с посещением территории и экспозиции.

Продолжительность: 3 часа.
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
17 октября 2020, суббота
12:30
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Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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