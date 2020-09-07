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Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»

Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»

В Туле 13 сентября состоится межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная онлайн-технологиям в творческой деятельности.
 
Конференция темы:
 
  • Значение и важность педагогического труда в современный период;
  • Замена старой мыслительной парадигмы;
  • Преимущества Он-Лайн обучения;
  • Иду в новое без страхов и стереотипов; 
  • Выводы с свете новых жизненных событий; 
  • Получение результата на каждой встрече с учеником;
Более подробная информация в WhatsApp +79161920266 (количество мест строго ОГРАНИЧЕНО).
 
Достоинства Конференции: 
 
  • Быстрые результаты. Уже в финале лекционного дня вы увидите новые пути Развития.
  • Простота информации даст вам дополнительные Инструменты
  • Эффект понимания движения к цели откроет самостоятельную  методику для применения 
  • Универсальность. Вы Научитесь объяснять сложные ситуации близким и сотрудникам.
  • Экспертность. Профессиональное изложение материала.
Где и когда?
Тренинговый центр REMIX
Тула, ул. Михеева, 15
13 сентября 2020, воскресенье
15:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Революция
Купить билет
19 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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