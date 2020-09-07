Конференция «Инновационные технологии в творческой деятельности»
В Туле 13 сентября состоится межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная онлайн-технологиям в творческой деятельности.
Конференция темы:
- Значение и важность педагогического труда в современный период;
- Замена старой мыслительной парадигмы;
- Преимущества Он-Лайн обучения;
- Иду в новое без страхов и стереотипов;
- Выводы с свете новых жизненных событий;
- Получение результата на каждой встрече с учеником;
Более подробная информация в WhatsApp +79161920266 (количество мест строго ОГРАНИЧЕНО).
Достоинства Конференции:
- Быстрые результаты. Уже в финале лекционного дня вы увидите новые пути Развития.
- Простота информации даст вам дополнительные Инструменты
- Эффект понимания движения к цели откроет самостоятельную методику для применения
- Универсальность. Вы Научитесь объяснять сложные ситуации близким и сотрудникам.
- Экспертность. Профессиональное изложение материала.
Где и когда?
Тула, ул. Михеева, 15
13 сентября 2020, воскресенье
15:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 сентября, суббота 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽