Классика кинофантастики: «Мумия»

3 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый классике кинофантастики. Смотрим (на языке оригинала с субтитрами) и обсуждаем приключенческий фильм «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрэйзером в главной роли. Картина является вольным ремейком «Мумии» 1932 года с Борисом Карлоффом в главной роли.

А ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте перед началом просмотра. Подробнее расскажем 3-го числа на кинопоказе.

Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.