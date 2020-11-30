Классика кинофантастики: «Мумия»
3 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый классике кинофантастики. Смотрим (на языке оригинала с субтитрами) и обсуждаем приключенческий фильм «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрэйзером в главной роли. Картина является вольным ремейком «Мумии» 1932 года с Борисом Карлоффом в главной роли.
А ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте перед началом просмотра. Подробнее расскажем 3-го числа на кинопоказе.
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 декабря 2020, четверг
19:00
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽