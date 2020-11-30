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Классика кинофантастики: «Мумия»

Классика кинофантастики: «Мумия»

3 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый классике кинофантастики. Смотрим (на языке оригинала с субтитрами) и обсуждаем приключенческий фильм «Мумия» 1999 года с Бренданом Фрэйзером в главной роли. Картина является вольным ремейком «Мумии» 1932 года с Борисом Карлоффом в главной роли.

А ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте перед началом просмотра. Подробнее расскажем 3-го числа на кинопоказе.
 
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 декабря 2020, четверг
19:00
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Касса
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мама Шамана
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12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Йорш
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6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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