Киноклуб в «Типографии»
13 сентября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Наверно, каждый киноман знает, что все и вся обсуждают новую работу Кристофера Нолана «Довод», поэтому сейчас самое лучшее и актуальное время, чтобы вновь поговорить о нем и, конечно, поделиться впечатлениями о его новой картине.
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2020, воскресенье
18:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 сентября, суббота 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽