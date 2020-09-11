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Киноклуб в «Типографии»

Киноклуб в «Типографии»

13 сентября в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Наверно, каждый киноман знает, что все и вся обсуждают новую работу Кристофера Нолана «Довод», поэтому сейчас самое лучшее и актуальное время, чтобы вновь поговорить о нем и, конечно, поделиться впечатлениями о его новой картине.
 
Выбираем фильм и смотрим на языке оригинала с субтитрами.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2020, воскресенье
18:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Революция
Купить билет
19 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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