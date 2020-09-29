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Интерактивная мультимедийная зона парка роботов и технологий «Сфера Будущего»

Интерактивная мультимедийная зона парка роботов и технологий «Сфера Будущего»

Для вас работает игровая мультимедийная зона с легендарными приставками разного поколения с большим каталогом игр, проекционные интерактивные зоны, спортивные, танцевальные и развивающие активности.

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Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
29 сентября 2020, вторник
11:00
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29 сентября 2020, вторник
20:00
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30 сентября 2020, среда
11:00
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0
Касса
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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