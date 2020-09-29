Интерактивная мультимедийная зона парка роботов и технологий «Сфера Будущего»
Для вас работает игровая мультимедийная зона с легендарными приставками разного поколения с большим каталогом игр, проекционные интерактивные зоны, спортивные, танцевальные и развивающие активности.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
29 сентября 2020, вторник
11:00
29 сентября 2020, вторник
20:00
30 сентября 2020, среда
11:00
30 сентября 2020, среда
20:00
1 октября 2020, четверг
11:00
1 октября 2020, четверг
20:00
2 октября 2020, пятница
11:00
2 октября 2020, пятница
20:00
3 октября 2020, суббота
11:00
3 октября 2020, суббота
20:00
4 октября 2020, воскресенье
11:00
4 октября 2020, воскресенье
20:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽