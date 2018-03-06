Фудпейринг шоу «Гастропара»
Фудпейринг - один из видов гастрономических шоу, который набирает популярность во многих российских городах.
Шеф-повар ресторана «Прощай оружие» Игорь Синдеев и шеф-бармен Old Boy Bar Никита Несмачный приготовили кулинарное шоу в котором будут сочетать гастрономическую пару напиток/тапас. Результат зрители смогут продегустировать.
Билет на кулинарное шоу можно приобрести в баре.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (Территория Likerka Loft)
10 марта 2018, суббота
19:00