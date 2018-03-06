Фудпейринг шоу «Гастропара»

Фудпейринг - один из видов гастрономических шоу, который набирает популярность во многих российских городах.

Шеф-повар ресторана «Прощай оружие» Игорь Синдеев и шеф-бармен Old Boy Bar Никита Несмачный приготовили кулинарное шоу в котором будут сочетать гастрономическую пару напиток/тапас. Результат зрители смогут продегустировать.

Билет на кулинарное шоу можно приобрести в баре.