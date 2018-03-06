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Фудпейринг шоу «Гастропара»

Фудпейринг шоу «Гастропара»

Фудпейринг - один из видов гастрономических шоу, который набирает популярность во многих российских городах.  

Шеф-повар ресторана «Прощай оружие» Игорь Синдеев и шеф-бармен Old Boy Bar Никита Несмачный приготовили кулинарное шоу в котором будут сочетать гастрономическую пару напиток/тапас. Результат зрители смогут продегустировать.

Билет на кулинарное шоу можно приобрести в баре.

 

Где и когда?
Old Boy Bar
Тула, проспект Ленина, 85 (Территория Likerka Loft)
10 марта 2018, суббота
19:00
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