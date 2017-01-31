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Душа моя масленица

Душа моя масленица

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя масленица».

Вас научат праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проживая день за днем всю масленичную неделю, вы поучаствуете в старинных играх и конкурсах. Кукла Масленицы, ходули, петушиные бои, калечина-малечина, а также вкуснейшие блины в русской избе ждут вас!

По желанию программу можно дополнить катанием в санях и мастер-классами по изготовлению домашней куклы Масленицы.

Мероприятие пройдёт на площадке у Кучерской избы.

Стоимость билета — 400 Р. Количество билетов ограничено! Забронировать билеты на программу можно по телефону 8−48751−76−1-10.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
24 февраля 2017, пятница
11:00
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24 февраля 2017, пятница
12:30
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24 февраля 2017, пятница
14:00
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