Душа моя масленица
Музей-усадьба
Вас научат праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проживая день за днем всю масленичную неделю, вы поучаствуете в старинных играх и конкурсах. Кукла Масленицы, ходули, петушиные бои, калечина-малечина, а также вкуснейшие блины в русской избе ждут вас!
По желанию программу можно дополнить катанием в санях и мастер-классами по изготовлению домашней куклы Масленицы.
Мероприятие пройдёт на площадке у Кучерской избы.
Стоимость билета — 400 Р. Количество билетов ограничено! Забронировать билеты на программу можно по телефону 8−48751−76−1-10.
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
Тел.: 8-48751-7-63-96
24 февраля 2017, пятница
11:00
24 февраля 2017, пятница
12:30
24 февраля 2017, пятница
14:00
25 февраля 2017, суббота
11:00
25 февраля 2017, суббота
12:30
25 февраля 2017, суббота
14:00