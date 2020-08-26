День знаний в музее «Тульские древности»
1 сентября музей «Тульские древности» приглашает на встречи, посвященные началу учебного года.
Программа мероприятий:
Квест для школьников «Частный летописец» (7+)
Время: 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00.
Вы впервые пришли в экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище» или уже бывали здесь и чувствуете себя уверенно в теме Куликовского сражения? В этом году нашей экспозиции исполняется 5 лет, и мы приглашаем школьников, любителей квестов самостоятельно совершить небольшое путешествие по музейному залу: ответить на вопросы, заполнить сканворд и по итогам выполненного задания получить приятную награду.
Квест для семейных групп «По Дону гуляем» (5+)
Время: 14.00, 15.00.
Время: 14.00, 15.00.
Рыбалка в музее дружкой компанией и «выудить» все секреты реки Дон.
Экспозиция «Секреты тульских мастеров»
Время: 13.00, 16.00.
Интерактивная экскурсия с мастер-классом «Куколка-помощница» (6+, доступна для людей с ОВЗ по зрению).
Вы помните сказку про Василису Прекрасную, героиня которой в сложные жизненные моменты обращалась за советом к куколке-помощнице – матушкиному благословению? В давние времена в избах наших предков таких куколок было множество: игровых, обереговых, обрядовых. Приглашаем познакомиться с ними поближе – с внешним обликом, назначением, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению самой простейшей из них.
Интерактивная экскурсия «Ученье – свет» (7+)
«Ученье – свет, а неученье - тьма», «учиться – всегда пригодится». Во все времена люди понимали необходимость и важность обучения – неотъемлемой части становления человеческой личности. А каково было учиться в прошлом, если на всю школу одна книга, да и та у учителя? Если ручек и прописей ещё не изобрели? И когда даже букв-то не было? Приглашаем вместе совершить экскурс в прошлое: вспомнить основные моменты истории распространения грамотности, попробовать писать гусиным пером и чернилами, писалом по воску и на бересте.
Интерактивная экскурсия «Не по дням, а по часам» (7+)
Время: 15.00.
Насколько необходимым для человека в прошлые века было измерение и отслеживание времени? Как люди обходились без часовых механизмов? Эти вопросы будут раскрыты на первосентябрьской встрече, а также испробованы способы измерения времени с помощью воды, песка и даже огня. Также посетителей музея ждет знакомство с экспонатами мини-выставки «Не по дням, а по часам».
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
1 сентября 2020, вторник
13:00
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽