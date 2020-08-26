День знаний в музее «Тульские древности»

1 сентября музей «Тульские древности» приглашает на встречи, посвященные началу учебного года.

Программа мероприятий:

Квест для школьников «Частный летописец» (7+)

Время: 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00.



Вы впервые пришли в экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище» или уже бывали здесь и чувствуете себя уверенно в теме Куликовского сражения? В этом году нашей экспозиции исполняется 5 лет, и мы приглашаем школьников, любителей квестов самостоятельно совершить небольшое путешествие по музейному залу: ответить на вопросы, заполнить сканворд и по итогам выполненного задания получить приятную награду.

Квест для семейных групп «По Дону гуляем» (5+)

Время: 14.00, 15.00.

Рыбалка в музее дружкой компанией и «выудить» все секреты реки Дон.

Экспозиция «Секреты тульских мастеров»

Время: 13.00, 16.00.

Интерактивная экскурсия с мастер-классом «Куколка-помощница» (6+, доступна для людей с ОВЗ по зрению).





Вы помните сказку про Василису Прекрасную, героиня которой в сложные жизненные моменты обращалась за советом к куколке-помощнице – матушкиному благословению? В давние времена в избах наших предков таких куколок было множество: игровых, обереговых, обрядовых. Приглашаем познакомиться с ними поближе – с внешним обликом, назначением, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению самой простейшей из них.

Интерактивная экскурсия «Ученье – свет» (7+)

«Ученье – свет, а неученье - тьма», «учиться – всегда пригодится». Во все времена люди понимали необходимость и важность обучения – неотъемлемой части становления человеческой личности. А каково было учиться в прошлом, если на всю школу одна книга, да и та у учителя? Если ручек и прописей ещё не изобрели? И когда даже букв-то не было? Приглашаем вместе совершить экскурс в прошлое: вспомнить основные моменты истории распространения грамотности, попробовать писать гусиным пером и чернилами, писалом по воску и на бересте.

Интерактивная экскурсия «Не по дням, а по часам» (7+)

Время: 15.00.

Насколько необходимым для человека в прошлые века было измерение и отслеживание времени? Как люди обходились без часовых механизмов? Эти вопросы будут раскрыты на первосентябрьской встрече, а также испробованы способы измерения времени с помощью воды, песка и даже огня. Также посетителей музея ждет знакомство с экспонатами мини-выставки «Не по дням, а по часам».