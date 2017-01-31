Все желающие приглашаются на интерактивный «CoolQuest» по всей территории Likerka Loft. Вас ждут интересные задания, нестандартные головоломки, классные призы от партнеров, приятная атмосфера и море позитива вокруг от игроков и организаторов.

Участие для всех — бесплатно.

Начало регистрации — в 12.00, старт квеста — в 12.30.

соберите команду от 3 до 4 человек и заявите о своем намерении, вступив в официальный паблик мероприятия. Если нет команды — отпишитесь здесь. Вы сможете найти товарищей по команде?

заполните форму регистрации

форма одежды — удобная повседневная??

при себе необходимо иметь заряженные мобильные устройства с установленными приложениями vk.com и 2ГИС с обновлениями, разрешение от родителей, если нет 18 лет

Справки по телефонам: 8−953−421−19−41, 8−953−953−37−36.