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Богатырский турнир

Богатырский турнир

12 июня на территории Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом состоятся торжества в честь Дня России. 

Откроет праздник концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» под управлением Владимира Аленичева. В течение дня праздничное настроение посетителям будут дарить музыканты мужского вокального ансамбля «Куликово поле», Культурного центра УМВД по Тульской области, фольклорный ансамбль «Услада», вокальный коллектив «Растряпуха» Епифанского центра культуры и досуга. Впервые выступит детский фольклорный ансамбль «Ладушки». 

В течение праздничного дня маленькие гости вместе с родителями смогут прокатиться по территории музейного комплекса «Куликово поле» на бричке, пострелять в тире, сразиться с противником на мягких копьях и попробовать сбить набивным «колобком» гигантских матрешек. Мастера предложат сделать тряпичную куклу, петушка из травы, фигурку животного из веток. 

На площадке «Епифанское подворье» детей и взрослых пригласят окунуться в историю купечества на Руси. Посетители узнают, когда был основан город Епифань и в каком веке он стал называться купеческим, сыграют в старинные игры того времени и посоревнуются в беге в мешках и перетягивании каната. 

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Самым ожидаемым мероприятием по традиции станут состязания спортсменов силового экстрима. В турнире примут участие сильнейшие атлеты из Москвы, Орла, а также тульские спортсмены и спортсменки. Наравне с мужчинами женщины будут бороться за звание самых сильных людей России.

Богатырей в состязании ждут непростые испытания. Мужчины будут преодолевать расстояния с массивным «колодцем» в руках, вращать «карусель» со зрительницами, перебрасывать двадцатикилограммовые гири через пятиметровую планку, на скорость поднимать по пятиступенчатой лестнице металлические грузы весом 180, 200 и 220 кг. Участницам силового соревнования предстоит забрасывать двадцатикилограммовые набивные мячи в деревянные срубы и как можно дальше метать пудовые гири.

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В завершении турнира его участников и зрителей ждет силовое шоу «Русские богатыри», силу продемонстрируют российские тяжелоатлеты и чемпионка Тулы по бодибилдингу, уроженка города Щекино Олеся Буренкова.

В рамках празднования Дня России пройдет фестиваль-конкурс национальной кухни «Богатырская трапеза». На суд жюри кулинары представят национальные блюда, приготовленные по аутентичным средневековым рецептам. 

Для зрителей вход на праздник свободный. Участие в мастер-классах — бесплатное. Подробную программу можно узнать на сайте музейного комплекса.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое , Куркинский район
12 июня 2024, среда
12:00
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