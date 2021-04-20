24 апреля состоится X юбилейная Всероссийская акция

«Библионочь-2021». Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к

звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-

летию со дня первого полета человека в космос.

В этот вечер двери девяти библиотек Тульской библиотечной системы

будут открыты для всех желающих окунуться в атмосферу поистине

загадочного места – Космоса. В библиотеках вас ждут интеллектуальные

викторины и конкурсы, художественные мастерские, мастер-классы,

удивительные эксперименты и фокусы, тематические игры и, конечно же,

море ярких эмоций и новых впечатлений!

Юбилейная «Библионочь» станет одним главных событий культурной

жизни города, такое нельзя пропустить!

Программа «Библионочь-2021»:

17.00 - Литературно-театрализованное путешествие «Этот

загадочный космос…» - Детская библиотека № 11 (ул. Кауля, д. 47, корп.

1, Тел.: 21-51-50).

Юные гости библиотеки посмотрят мультфильм о первом космонавте

Юрии Гагарине, кукольный спектакль «За Незнайкой на Луну», теневой

спектакль «Сказка про звездочку», примут участие интерактивной игре

«Делаем ракету вместе».

17.00 - Калейдоскоп «Космический переполох в библиотечном доме» -

Модельная библиотека № 14 (ул. Металлургов, д. 2-А, Тел.: 40-70-00).

Гостей библиотеки ждет прогулка по аллее космонавтов, космические

кроссворды и даже путешествие на неизведанную планету. В завершении

вечера можно будет отдохнуть за чашкой чая в космическом кафе «Млечный

путь» и сделать снимки на память в фотозоне «Я космонавт».

18.00 - Science party «Точка науки» - Интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н.

Толстого (ул. Болдина, д.149/10, Тел.: 35-34-38)

Начнется научная вечеринка с «Межгалактического знакомства», в

ходе которого участники акции получат определенную роль на весь вечер и вступят в командно-научную игру «Интеллекториум» с вопросами о космосе,

науке и открытиях. Участникам игры предоставляется возможность получить

главный приз и посоревноваться в знаниях.

Также в программе мероприятия: тематические настольные игры

(Эволюция, Покорители космоса и др.), трансляция документального фильма

«Как устроена Вселенная», аквариум «Инопланетная маскировка» и

безалкогольный бар «Химия в пробирке».

18.30 - Perfume Party «Мечта во флаконе» - Центральная городская

библиотека ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, д.149/10, Тел.: 35-34-38).

Гостей библиотеки ждет мастер-класс по изготовлению духов «Тайны

парфюмерии» от специалистов Тульского историко-архитектурного музея

(по предварительной записи тел. 35-34-38); музыкальная феерия «Мелодия

ароматов», на которой прозвучат выступления студентов и преподавателей

Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского; мастер-класс

«Ароматное саше».

Гость вечера – аромастилист Наталья Астафьева в увлекательной

форме прочитает лекцию «Парфюмерный гардероб на весну».

18.00 - Библионочь-2021 «Космос, как мечта» - Городская библиотека

№ 20 им. А. С. Пушкина (ул. М. Горького, д. 20, Тел.: 34-12-64).

Гостей библиотеки ждет «Поэтический звездопад» – встреча с

тульскими поэтами, которые прочитают свои лучшие стихи о космосе и

космонавтах. На мероприятии прозвучат хорошо знакомые и любимые песни из цикла «Созвездие Гагарина».

Юные актёры представят музыкально-поэтическую композицию о

первом космонавте планеты Земля – Юрии Алексеевиче Гагарине.

Для детей будут организованы мастер-классы: «Я рисую ракету»,

«Космос глазами детей». Маленькие читатели познакомятся с выставкой

детских рисунков и поделок, смогут поучаствовать в увлекательных

викторинах, конкурсах, играх.

18.00 - Космический лабиринт «БИК-galaxy» - библиотечно-

информационный комплекс (Красноармейский, пр., д. 1, Тел.: 55-49-47).

Брейнсторминг «Большой взрыв», космотест «Мне бы в небо», мастер-

класс «Космические фантазии», VR-путешествие «Поехали!»,

гастрономическая угадайка «Невесомый» вкус» и многое другое ждет гостей

библиотечно-информационного комплекса в этот вечер.

Все желающие смогут проверить свои знания в интеллект-ринге

«Тайны звездного неба», посетить «Школу юных космонавтов», получить яркие эмоции и новые впечатления от удивительных опытов «Чудеса из

ничего», а также поиграть с уникальным межгалактическим роботом в

веселую игру «Приведи в порядок свою планету». «Космический» аквагрим и яркие декорации гарантируют море позитива, возможность сделать оригинальные фотографии.

18.00 - Библионочь «Волшебная ночь на книжной полке» - Модельная

библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева (ул. Октябрьская, д. 201, Тел.: 43-03-14).

Участников ждет космическая викторина «Среди звезд и галактик»;

фотозона «Привет из космоса»; мастер-класс по рисованию и изготовлению

книжной закладки «Звездолет». Штатный астролог составит каждому шуточный гороскоп «Достань свою звезду». Продолжится мероприятие открытием выставки картин тульского художника В.Ф. Галаганова «Дорога к сердцу» и презентацией книги «Рядом с космическими полетами» Гвардии майора медицинской службы ВДВ Николая Алексеевича Макарова.

18.00 - Литературно-игровое путешествие «Эта удивительная

Вселенная» - Городская библиотека № 22 (ул. Бондаренко, д. 11, Тел.: 48-

56-76).

О звёздах, планетах, космических тайнах Солнечной системы поведает

молодой писатель и поэт Егор Козлов в своей презентации и стихах.

Художественная мастерская «Галактика хорошего настроения»

предоставит возможность всем желающим проявить себя в творчестве.

В «Библиотечной лаборатории почемучек» можно будет

поэкспериментировать с занимательными опытами и фокусами.

«Театр моды» юных мастериц добавит нотку красоты мероприятию.

18.00 - Библионочь «Юбилейная ночь, или Путешествие в

библиотечном экспрессе» - Модельная библиотека № 8 (п. Косая Гора,

ул. Гагарина, д.7, Тел.: 23-03-75).

Библиотечный экспресс № 75 приглашает всех желающих в

удивительное путешествие. Экспресс промчится через исторический

тоннель, сделает остановки на станциях «Звездная», где откроется

исторический портал в историю библиотеки - «Затерянный город», в котором вас будут ждать веселые приключения. Праздник не обойдется без

поздравлений и концертной программы.

19.00 - Хронопутешествие «Вперед, в прошлое!» - Центральная

районная библиотека (Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5,

Тел.: 72-53-92).

Гостей ждет рассказ о самых ярких событиях советской эпохи. В

программе: популярные игры и конкурсы прошлых лет; кинолекторий

«Фильм. Фильм. Фильм.»; выставка «Техновинтаж», «Советский». В

завершении мероприятия – супердискотека «Шире круг».