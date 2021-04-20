Библионочь-2021
24 апреля состоится X юбилейная Всероссийская акция
«Библионочь-2021». Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к
звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-
летию со дня первого полета человека в космос.
В этот вечер двери девяти библиотек Тульской библиотечной системы
будут открыты для всех желающих окунуться в атмосферу поистине
загадочного места – Космоса. В библиотеках вас ждут интеллектуальные
викторины и конкурсы, художественные мастерские, мастер-классы,
удивительные эксперименты и фокусы, тематические игры и, конечно же,
море ярких эмоций и новых впечатлений!
Юбилейная «Библионочь» станет одним главных событий культурной
жизни города, такое нельзя пропустить!
Программа «Библионочь-2021»:
17.00 - Литературно-театрализованное путешествие «Этот
загадочный космос…» - Детская библиотека № 11 (ул. Кауля, д. 47, корп.
1, Тел.: 21-51-50).
Юные гости библиотеки посмотрят мультфильм о первом космонавте
Юрии Гагарине, кукольный спектакль «За Незнайкой на Луну», теневой
спектакль «Сказка про звездочку», примут участие интерактивной игре
«Делаем ракету вместе».
17.00 - Калейдоскоп «Космический переполох в библиотечном доме» -
Модельная библиотека № 14 (ул. Металлургов, д. 2-А, Тел.: 40-70-00).
Гостей библиотеки ждет прогулка по аллее космонавтов, космические
кроссворды и даже путешествие на неизведанную планету. В завершении
вечера можно будет отдохнуть за чашкой чая в космическом кафе «Млечный
путь» и сделать снимки на память в фотозоне «Я космонавт».
18.00 - Science party «Точка науки» - Интеллект-центр ЦГБ им. Л.Н.
Толстого (ул. Болдина, д.149/10, Тел.: 35-34-38)
Начнется научная вечеринка с «Межгалактического знакомства», в
ходе которого участники акции получат определенную роль на весь вечер и вступят в командно-научную игру «Интеллекториум» с вопросами о космосе,
науке и открытиях. Участникам игры предоставляется возможность получить
главный приз и посоревноваться в знаниях.
Также в программе мероприятия: тематические настольные игры
(Эволюция, Покорители космоса и др.), трансляция документального фильма
«Как устроена Вселенная», аквариум «Инопланетная маскировка» и
безалкогольный бар «Химия в пробирке».
18.30 - Perfume Party «Мечта во флаконе» - Центральная городская
библиотека ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина, д.149/10, Тел.: 35-34-38).
Гостей библиотеки ждет мастер-класс по изготовлению духов «Тайны
парфюмерии» от специалистов Тульского историко-архитектурного музея
(по предварительной записи тел. 35-34-38); музыкальная феерия «Мелодия
ароматов», на которой прозвучат выступления студентов и преподавателей
Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского; мастер-класс
«Ароматное саше».
Гость вечера – аромастилист Наталья Астафьева в увлекательной
форме прочитает лекцию «Парфюмерный гардероб на весну».
18.00 - Библионочь-2021 «Космос, как мечта» - Городская библиотека
№ 20 им. А. С. Пушкина (ул. М. Горького, д. 20, Тел.: 34-12-64).
Гостей библиотеки ждет «Поэтический звездопад» – встреча с
тульскими поэтами, которые прочитают свои лучшие стихи о космосе и
космонавтах. На мероприятии прозвучат хорошо знакомые и любимые песни из цикла «Созвездие Гагарина».
Юные актёры представят музыкально-поэтическую композицию о
первом космонавте планеты Земля – Юрии Алексеевиче Гагарине.
Для детей будут организованы мастер-классы: «Я рисую ракету»,
«Космос глазами детей». Маленькие читатели познакомятся с выставкой
детских рисунков и поделок, смогут поучаствовать в увлекательных
викторинах, конкурсах, играх.
18.00 - Космический лабиринт «БИК-galaxy» - библиотечно-
информационный комплекс (Красноармейский, пр., д. 1, Тел.: 55-49-47).
Брейнсторминг «Большой взрыв», космотест «Мне бы в небо», мастер-
класс «Космические фантазии», VR-путешествие «Поехали!»,
гастрономическая угадайка «Невесомый» вкус» и многое другое ждет гостей
библиотечно-информационного комплекса в этот вечер.
Все желающие смогут проверить свои знания в интеллект-ринге
«Тайны звездного неба», посетить «Школу юных космонавтов», получить яркие эмоции и новые впечатления от удивительных опытов «Чудеса из
ничего», а также поиграть с уникальным межгалактическим роботом в
веселую игру «Приведи в порядок свою планету». «Космический» аквагрим и яркие декорации гарантируют море позитива, возможность сделать оригинальные фотографии.
18.00 - Библионочь «Волшебная ночь на книжной полке» - Модельная
библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева (ул. Октябрьская, д. 201, Тел.: 43-03-14).
Участников ждет космическая викторина «Среди звезд и галактик»;
фотозона «Привет из космоса»; мастер-класс по рисованию и изготовлению
книжной закладки «Звездолет». Штатный астролог составит каждому шуточный гороскоп «Достань свою звезду». Продолжится мероприятие открытием выставки картин тульского художника В.Ф. Галаганова «Дорога к сердцу» и презентацией книги «Рядом с космическими полетами» Гвардии майора медицинской службы ВДВ Николая Алексеевича Макарова.
18.00 - Литературно-игровое путешествие «Эта удивительная
Вселенная» - Городская библиотека № 22 (ул. Бондаренко, д. 11, Тел.: 48-
56-76).
О звёздах, планетах, космических тайнах Солнечной системы поведает
молодой писатель и поэт Егор Козлов в своей презентации и стихах.
Художественная мастерская «Галактика хорошего настроения»
предоставит возможность всем желающим проявить себя в творчестве.
В «Библиотечной лаборатории почемучек» можно будет
поэкспериментировать с занимательными опытами и фокусами.
«Театр моды» юных мастериц добавит нотку красоты мероприятию.
«Театр моды» юных мастериц добавит нотку красоты мероприятию.
18.00 - Библионочь «Юбилейная ночь, или Путешествие в
библиотечном экспрессе» - Модельная библиотека № 8 (п. Косая Гора,
ул. Гагарина, д.7, Тел.: 23-03-75).
Библиотечный экспресс № 75 приглашает всех желающих в
удивительное путешествие. Экспресс промчится через исторический
тоннель, сделает остановки на станциях «Звездная», где откроется
исторический портал в историю библиотеки - «Затерянный город», в котором вас будут ждать веселые приключения. Праздник не обойдется без
поздравлений и концертной программы.
19.00 - Хронопутешествие «Вперед, в прошлое!» - Центральная
районная библиотека (Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.5,
Тел.: 72-53-92).
Гостей ждет рассказ о самых ярких событиях советской эпохи. В
программе: популярные игры и конкурсы прошлых лет; кинолекторий
«Фильм. Фильм. Фильм.»; выставка «Техновинтаж», «Советский». В
завершении мероприятия – супердискотека «Шире круг».
Где и когда?
Тула, Тула
24 апреля 2021, суббота
17:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽