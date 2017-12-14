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За чаем не скучаем

За чаем не скучаем

Музей «Тульские самовары» приглашает на интерактивное занятие «За чаем не скучаем…».

15 декабря отмечается Международный день чая. Целью праздника является не только популяризация чая как напитка, но и привлечение внимания к проблемам и сложностям чайной индустрии.

В этот день в музее «Тульские самовары» состоится интерактивное мероприятие «За чаем не скучаем…». Посетители узнают интересные факты о появлении чая в нашей стране, обычаях чаепития, чайном этикете в русской бытовой культуре и смогут поучаствовать в театрализованной сценке.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
15 декабря 2017, пятница
18:00
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