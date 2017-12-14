Музей «Тульские самовары» приглашает на интерактивное занятие «За чаем не скучаем…».

15 декабря отмечается Международный день чая. Целью праздника является не только популяризация чая как напитка, но и привлечение внимания к проблемам и сложностям чайной индустрии.

В этот день в музее «Тульские самовары» состоится интерактивное мероприятие «За чаем не скучаем…». Посетители узнают интересные факты о появлении чая в нашей стране, обычаях чаепития, чайном этикете в русской бытовой культуре и смогут поучаствовать в театрализованной сценке.