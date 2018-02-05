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Открытая лабораторная

Открытая лабораторная

Вот уже 3 год подряд в нашей стране проходит всемирная образовательно-просветительская акция, приуроченная ко Дню Российской науки «Открытая Лабораторная». Теперь это мероприятие пройдет и в Туле.

Событие традиционно проходит при официальной поддержке Министерства образования и науки Р. Ф. Главным академическим партнером является Российская академия наук. Мероприятие позволяет проверить как студентам и школьникам так и взрослым проверить свои знания в области химии, физики и биологии.

Участники напишут лабораторную работу под руководством опытных наставников Педагогического университета: кандидата физико-математических наук, педагога-наставник детского технопарка Кванториум и кандидат сельскохозяйственных наук.

После написания и разбора лабораторной работы гостей ждут завораживающие научные опыты, документальные фильмы о научных открытиях.

Мероприятие будет в равной степени интересно как школьникам так и взрослым.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация на сайте  

Где и когда?
ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус №4
Тула, г. Тула, проспект Ленина, 125
10 февраля 2018, суббота
12:00
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