Открытая лабораторная
Вот уже 3 год подряд в нашей стране проходит всемирная образовательно-просветительская акция, приуроченная ко Дню Российской науки «Открытая Лабораторная». Теперь это мероприятие пройдет и в Туле.
Событие традиционно проходит при официальной поддержке Министерства образования
Участники напишут лабораторную работу под руководством опытных наставников Педагогического университета: кандидата физико-математических наук, педагога-наставник детского технопарка Кванториум и кандидат сельскохозяйственных наук.
После написания и разбора лабораторной работы гостей ждут завораживающие научные опыты, документальные фильмы о научных открытиях.
Мероприятие будет в равной степени интересно как школьникам так и взрослым.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация на сайте