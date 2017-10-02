...Во всю горизонталь
В Тульском областном краеведческом музее состоится презентация выставки «„...Во всю горизонталь“. Тульскими дорогами», посвященной 125-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой.
Тульский областной краеведческий музей представляет выставку живописи и графики художницы Софьи Карауловой-Каре, выпускницы Московского академического художественного лицея при Российской академии художеств (МАХЛ РАХ), Московского государственного академического художественного института им.
Выставка озаглавлена строчкой из стихотворения Марины Цветаевой и обращена к тем местам, которые так дороги и неразрывны с памятью России и её людьми. Предметный ряд выставки составят этюды, портреты и новые работы, написанные Софьей Карауловой-Каре по впечатлениям от творческой поездки. Зрители увидят знакомые пейзажи, дополненные историческими и литературными деталями.
Другая сторона творчества автора — иллюстрация. Художница создаёт портретные зарисовки русских поэтов конца ХХ века. Так, поэтический сборник Беллы Ахмадулиной «Ночь до утра» с рисунками Софьи Карауловой-Каре был отмечен дипломами Всероссийских конкурсов «Образ книги» и «Новое слово-новый взгляд». В 2016 году после выставки художницы в Доме-музее Марины Цветаевой (Москва) тульский поэт и краевед Ольга Евсюкова обратилась к ней с предложением включить её рисунки в свою книгу-исследование «Ветер судьбы. Тульский край в жизни и творчестве Марины Цветаевой».