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...Во всю горизонталь

...Во всю горизонталь

В Тульском областном краеведческом музее состоится презентация выставки «„...Во всю горизонталь“. Тульскими дорогами», посвященной 125-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой.

Тульский областной краеведческий музей представляет выставку живописи и графики художницы Софьи Карауловой-Каре, выпускницы Московского академического художественного лицея при Российской академии художеств (МАХЛ РАХ), Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова (МГАХИ, мастерская искусства книги).

Выставка озаглавлена строчкой из стихотворения Марины Цветаевой и обращена к тем местам, которые так дороги и неразрывны с памятью России и её людьми. Предметный ряд выставки составят этюды, портреты и новые работы, написанные Софьей Карауловой-Каре по впечатлениям от творческой поездки. Зрители увидят знакомые пейзажи, дополненные историческими и литературными деталями.

Другая сторона творчества автора — иллюстрация. Художница создаёт портретные зарисовки русских поэтов конца ХХ века. Так, поэтический сборник Беллы Ахмадулиной «Ночь до утра» с рисунками Софьи Карауловой-Каре был отмечен дипломами Всероссийских конкурсов «Образ книги» и «Новое слово-новый взгляд». В 2016 году после выставки художницы в Доме-музее Марины Цветаевой (Москва) тульский поэт и краевед Ольга Евсюкова обратилась к ней с предложением включить её рисунки в свою книгу-исследование «Ветер судьбы. Тульский край в жизни и творчестве Марины Цветаевой».

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
7 октября 2017, суббота
13:00
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8 октября 2017, воскресенье
10:00
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9 октября 2017, понедельник
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