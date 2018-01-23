Тульский историко-архитектурный музей приглашает на лекцию «Визуальные коммуникации. Питательная среда».

Антон Федоров (Москва) расскажет о том, что вдохновляет дизайнеров из разных стран, стоящих в авангарде профессии, какими источниками они пользуются.

Антон Фёдоров — дизайнер. Работал творческим руководителем в средствах массовой информации, куратором интенсивного курса инфографики Британской высшей школы дизайна в Москве, сотрудничал с Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей. В настоящее время выполняет работы по заказу ГМИИ им. Пушкина и Московского урбанистического форума в составе проектной группы «Мастерская».

Лекция проходит в рамках программы «Дома и буквы. 2017/18».

Программа предназначена для студентов и профессионалов — архитекторов и дизайнеров. Цель программы — создание в городе новых креативных сообществ, ориентированных на профессиональный рост, самообразование, высокое качество работы и следование профессиональной этике.

Телефон для справок и записи 31−26−61.

Вход свободный.