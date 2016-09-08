афиша
афиша
Регистрация
Старый город

Старый город

Пешеходная экскурсия в рамках празднования Дня Тульской области по исторической части города Богородицка начнётся от дворца-музея. Именно на его месте в 1663 году воздвигли город-крепость.

Первый пунктомв маршруте станет посещение Покровской часовни, которая сегодня стоит на месте церкви пушкарей одноименной слободы. Далее экскурсанты пройдут по улице Коммунаров, она же Большая Воронежская, и узнают историю каменных дореволюционных построек, а вернутся по Пролетарской улице, она же бывшая Дворянская, где познакомятся с традициями позапрошлого века в деревянном зодчестве. Экскурсия закончится на плотине Большого пруда.

 

Начало в 16:00.

Возрастная категория 6+.

Стоимость участия – 50 рублей.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
8 сентября 2017, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.