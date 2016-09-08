Старый город

Пешеходная экскурсия в рамках празднования Дня Тульской области по исторической части города Богородицка начнётся от дворца-музея. Именно на его месте в 1663 году воздвигли город-крепость.

Первый пунктомв маршруте станет посещение Покровской часовни, которая сегодня стоит на месте церкви пушкарей одноименной слободы. Далее экскурсанты пройдут по улице Коммунаров, она же Большая Воронежская, и узнают историю каменных дореволюционных построек, а вернутся по Пролетарской улице, она же бывшая Дворянская, где познакомятся с традициями позапрошлого века в деревянном зодчестве. Экскурсия закончится на плотине Большого пруда.

Начало в 16:00.

Возрастная категория 6+.

Стоимость участия – 50 рублей.