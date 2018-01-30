В музее «Тульские древности» начинает работу новая выставка. На этот раз рассказ о нравах старой Тулы пойдет от лица модников прошлых эпох. Приглашаем погрузиться в мужские секреты и хитрости, помогавшие сильной половине человечества поддерживать респектабельный образ.

Мужской костюм второй полвины XIX — начала XX века претерпел небольшие изменения. Казалось бы, как можно было продемонстрировать свой вкус и стремление быть на пике моды? Главную роль здесь играли детали: запонки, портсигары, воротнички — все работало на образ в целом. Но существовал и мир аксессуаров, скрытых от глаз общественности, те небольшие инструменты, которыми пользовались щеголи каждый день.

В основе выставки — предметы из фондов музея-заповедника «Куликово поле». Они помогут узнать:

как господам XIX — начала XX века удавалось подчеркивать или изменять свой социальный статус;

что нужно было моднику, чтобы следить за своим внешним видом;

как щеголь мог скрасить досуг.

Приглашаем также развенчать некоторые устойчивые заблуждения о мире моды.

На выставке работает фотозона с дополнительными атрибутами — усами разнообразных моделей. За каждой формой — свой скрытый смысл.

Открытие выставки состоится 2 февраля в 14:00. Вход свободный.

В программе: экскурсия и знакомство с экспонатами, лекция от тульской художницы Элины Торос «Как денди лондонский одет…». Поговорим об истории моды и о том, кто задавал в ней тон.

Выставка «Щёголи, или Все дело в деталях» будет работать в музее «Тульские древности» до конца августа 2018 года.

Режим работы: будни и воскресенье — с 10:00 до 18:00, в субботу — до 19:00. Санитарный день — последняя среда месяца.

Подробная информация по телефону 36−16−63.