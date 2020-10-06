Распахни свою интуицию
18 октября в «Женском клубе» пройдет лекция танцовщицы, бизнесвумен и просто красивой женщины Ольги Чекмазовой. Что такое интуиция? Природный дар или способность, которую можно развить?
Лучший способ провести время - сделать его полезным для себя.
Вы сможете: присоединиться к обществу интересных людей, раскрыть внутренние ощущения, развить восприятие, получить новое понимание мира, людей и событий.
Величие человека — это его способность делать выводы в этой реальности.
У каждого есть все необходимые ресурсы, их надо просто раскрыть в себе.
И помните «в одну и ту же воду не воийдёшь» мы постоянно изменчивы, как и все вокруг нас.
Адрес: Ул. Михеева, д.15.
Где и когда?
Тула, ул. Михеева, 15
18 октября 2020, воскресенье
15:00
30 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 - 31 октября
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽