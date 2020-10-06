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Распахни свою интуицию

Распахни свою интуицию

18 октября в «Женском клубе» пройдет лекция танцовщицы, бизнесвумен и просто красивой женщины Ольги Чекмазовой. Что такое интуиция? Природный дар или способность, которую можно развить?
 
Лучший способ провести время - сделать его полезным для себя.
Вы сможете: присоединиться к обществу интересных людей, раскрыть внутренние ощущения, развить восприятие, получить новое понимание мира, людей и событий.
 
Величие человека — это его способность делать выводы в этой реальности.
У каждого есть все необходимые ресурсы, их надо просто раскрыть в себе.
И помните «в одну и ту же воду не воийдёшь» мы постоянно изменчивы, как и все вокруг нас.
 
Адрес: Ул. Михеева, д.15.
Где и когда?
Тренинговый центр REMIX
Тула, ул. Михеева, 15
18 октября 2020, воскресенье
15:00
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Касса
ДМЦ (Дороги Меняют Цвет)
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30 октября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Тула – пряничный край
24 - 31 октября
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Кис-Кис
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11 ноября, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Moscow Rock Revival
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31 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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