Распахни свою интуицию

18 октября в «Женском клубе» пройдет лекция танцовщицы, бизнесвумен и просто красивой женщины Ольги Чекмазовой. Что такое интуиция? Природный дар или способность, которую можно развить?

Лучший способ провести время - сделать его полезным для себя.

Вы сможете: присоединиться к обществу интересных людей, раскрыть внутренние ощущения, развить восприятие, получить новое понимание мира, людей и событий.



Величие человека — это его способность делать выводы в этой реальности.

У каждого есть все необходимые ресурсы, их надо просто раскрыть в себе.

И помните «в одну и ту же воду не воийдёшь» мы постоянно изменчивы, как и все вокруг нас.

Адрес: Ул. Михеева, д.15.