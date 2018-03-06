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Лекция Юрия Сапрыкина и Льва Оборина

Лекция Юрия Сапрыкина и Льва Оборина

 Журналист Юрий Сапрыкин и поэта Лев Оборин – авторы просветительского портала «Полка».

Тема их выступления – «Как говорить о классической литературе сегодня».   «Полка» еще находится в стадии разработки, но уже сейчас создатели признаются, что одна из основных их задач – попытаться определить, как сейчас, в XXI веке, выглядит русский литературный канон.

Яснополянской публике Юрий Сапрыкин и Лев Оборин расскажут о запуске нового портала, неожиданных открытиях, связанных с именем Толстого и о том, как современным читателям выстраивать отношения с классической литературой.  

Ведущие российские критики, литературоведы, преподаватели, писатели, поэты и издатели отобрали для «Полки» чуть более ста книг, представляющих русскую прозу последних 11 веков. В результате получилось универсальное пособие по истории литературы с подробным разбором ключевых произведений и ответами на часто задаваемые вопросы.

Зарегистрироваться можно на сайте музея (www.ypmuseum.ru) и на сайте Дома культуры (www.ypdeka.ru).

Вход свободный по предварительной регистрации

 

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
10 марта 2018, суббота
15:00
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