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Юрий Николаенко в Туле

Юрий Николаенко в Туле

Юрий Николаенко — композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, Театральный режиссёр, актёр театра и кино, получивший большую популярность после съёмок в сериале «Улица» (лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «дневной телевизионный сериал») сыграет для вас акустический концерт!
 
На живых выступлениях всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также, будут новые песни, лирика и rock'n'roll!
 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
29 ноября 2019, пятница
19:00
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Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
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29 ноября, пятница 10:00
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1275 ₽
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