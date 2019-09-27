Юрий Николаенко в Туле

Юрий Николаенко — композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, Театральный режиссёр, актёр театра и кино, получивший большую популярность после съёмок в сериале «Улица» (лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «дневной телевизионный сериал») сыграет для вас акустический концерт!

На живых выступлениях всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также, будут новые песни, лирика и rock'n'roll!