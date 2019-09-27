Юрий Николаенко в Туле
Юрий Николаенко — композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, Театральный режиссёр, актёр театра и кино, получивший большую популярность после съёмок в сериале «Улица» (лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «дневной телевизионный сериал») сыграет для вас акустический концерт!
На живых выступлениях всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также, будут новые песни, лирика и rock'n'roll!
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
29 ноября 2019, пятница
19:00
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
29 ноября, пятница 10:00
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽