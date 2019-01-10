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Вячеслав Мясников и Андрей Рожков

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков

По независящим от Myslo-кассы причинам, концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения

В Тульском областном центре молодежи выступят участники коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Комики представят свое новое совместное шоу «Ваши пельмени».

На концерте зрителей ждут известные и любимые всеми номера и абсолютно новые постановки!

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков.

- Шоу «Уральские пельмени», с нашим участием, продолжит и дальше радовать Вас на канале СТС, но мы не участвуем ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года.

Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя, и позволили нам создать для Вас — наше новое Шоу, с которым мы, обязательно, будем и в Вашем городе!

Ждем Вас на наших концертах и обещаем Вам, как всегда, прекрасную атмосферу и потрясающее настроение!!!

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
20 февраля 2019, среда
19:00
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