В Тульском областном центре молодежи пройдет концерт группы «Синяя птица» экс-солиста Владимира Преображенского.

В 2001 году, по многочисленным просьбам любителей творчества ансамбля, Владимир Преображенский создал музыкальный проект под названием — «Лучшие песни „Синей птицы“, также известный как „Синяя птица Владимира Преображенского“. С этим проектом ансамбль уже 17 лет гастролирует по городам и весям республик бывшего СССР, радуя поклонников своего творчества новыми и старыми песнями. „Горько“, „Клен“, „Белый теплоход“, „Моя любовь жива“, „Ты мне не снишься“,"Мамина пластинка», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе на встречу» и другие супер-хиты!

Подробности по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

Стоимость: 600−1200 р.