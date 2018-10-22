афиша
афиша
Регистрация
«Синяя птица» Владимира Преображенского

«Синяя птица» Владимира Преображенского

В Тульском областном центре молодежи пройдет концерт группы «Синяя птица» экс-солиста Владимира Преображенского.

В 2001 году, по многочисленным просьбам любителей творчества ансамбля, Владимир Преображенский создал музыкальный проект под названием — «Лучшие песни „Синей птицы“, также известный как „Синяя птица Владимира Преображенского“. С этим проектом ансамбль уже 17 лет гастролирует по городам и весям республик бывшего СССР, радуя поклонников своего творчества новыми и старыми песнями. „Горько“, „Клен“, „Белый теплоход“, „Моя любовь жива“, „Ты мне не снишься“,"Мамина пластинка», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе на встречу» и другие супер-хиты!

Подробности по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)
Стоимость: 600−1200 р.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
3 января 2019, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.