7 октября в Городском концертном зале покажут новое мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Впервые в Туле! Евгения Зима (создатель шоу «Музыка в темноте», которое произвело незабываемое впечатление у туляков в октябре 2020-го) представляет новое мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».

Современное прочтение музыки Антонио Вивальди и магия дополненной реальности (AR) погружают зрителей в иммерсивный опыт глубоких переживаний. Вместо обычного восприятия – активное

участие: каждый гость шоу сам выбирает, каким для него будет конец этой истории. История любви, история о том, кем же на самом деле был Вивальди и был ли вообще…

Шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» от Евгении Зимы и ее команды – это живой звук, визуальные спецэффекты, неожиданное прочтение классической музыки известного венецианца.