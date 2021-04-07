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Вивальди. Любовь и смерть в Венеции

Вивальди. Любовь и смерть в Венеции

7 октября в Городском концертном зале покажут новое мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Впервые в Туле! Евгения Зима (создатель шоу «Музыка в темноте», которое произвело незабываемое впечатление у туляков в октябре 2020-го) представляет новое мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».
 

Современное прочтение музыки Антонио Вивальди и магия дополненной реальности (AR) погружают зрителей в иммерсивный опыт глубоких переживаний. Вместо обычного восприятия – активное
участие: каждый гость шоу сам выбирает, каким для него будет конец этой истории. История любви, история о том, кем же на самом деле был Вивальди и был ли вообще…
 
Шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» от Евгении Зимы и ее команды – это живой звук, визуальные спецэффекты, неожиданное прочтение классической музыки известного венецианца.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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