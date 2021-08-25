Хабиб и Ваня Дмитриенко
4 октября в Городском концертном зале выступят Хабиб и Ваня Дмитриенко . Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.
Ваня Дмитриенко стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids».
Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты
музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. Венера-Юпитер
является самым ротируемым треком за последние 4 месяца.
Ваня стал гостем прямых эфиров, таких радиостанциях как: Европа плюс, LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, ЖАРА FM, Record и другие.
В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.
Хабиб Шарипов – автор и исполнитель собственных песен, номинат престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.
Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и
танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-Малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YOUTUBE. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 октября 2021, понедельник
19:00
23 октября, суббота 17:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 - 10 октября
₽ Билеты: 600-1990 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽