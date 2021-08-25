4 октября в Городском концертном зале выступят Хабиб и Ваня Дмитриенко . Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.

Ваня Дмитриенко стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids».

Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты

музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. Венера-Юпитер

является самым ротируемым треком за последние 4 месяца.

Ваня стал гостем прямых эфиров, таких радиостанциях как: Европа плюс, LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, ЖАРА FM, Record и другие.

В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.

Хабиб Шарипов – автор и исполнитель собственных песен, номинат престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.

Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и

танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-Малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YOUTUBE. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.