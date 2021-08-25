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Хабиб и Ваня Дмитриенко

Хабиб и Ваня Дмитриенко

4 октября в Городском концертном зале выступят Хабиб и Ваня Дмитриенко . Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.

Ваня Дмитриенко стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids».
Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты
музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. Венера-Юпитер
является самым ротируемым треком за последние 4 месяца.
 
Ваня стал гостем прямых эфиров, таких радиостанциях как: Европа плюс, LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, ЖАРА FM, Record и другие.
 
В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.
 
Хабиб Шарипов – автор и исполнитель собственных песен, номинат престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.
 
Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и
танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-Малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YOUTUBE. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 октября 2021, понедельник
19:00
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Касса
Мама Шамана
Купить билет
23 октября, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Ё-фест в Туле
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9 - 10 октября
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 600-1990 ₽
Бригадный подряд
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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