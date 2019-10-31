Тролль гнет ель
В клубе Backstage пройдет концерт фолк-рок группы «Тролль Гнет Ель». Самый неординарный, ни на кого не похожий независимый рок-коллектив под броским названием, отмечает 20-летие юбилейным туром в концертном сезоне 2019−2020!
Российская фолк-рок-группа «Тролль Гнёт Ель» была основана в 2000 году в Санкт-Петербурге. Основа творчества «Тролль гнёт ель» — скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы. Тексты на русском и английском языке также повторяют стилистику скандинавских народных — они представляют собой забавные истории со средневековыми персонажами, весёлыми гномами и алчными троллями. Сами участники определяют свой стиль как «пивной фолк».
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
21 февраля 2020, пятница
19:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
5 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
28 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽