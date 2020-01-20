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Сергей Пенкин

Сергей Пенкин

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

В Городском концертном зале пройдет концерт Сергея Пенкина. Артист представит программу «Просто».

Имя Сергея Пенкина уже давно не нуждается в представлении и не требует эпитетов. Есть голос, харизма, артистизм и поразительная работоспособность.

В его карьере было много творческих и технических экспериментов, моноспектакли и даже мюзикл.

И вот, насладившись новаторством и экспериментами, артист возвращается к зрителю просто Сергеем Пенкиным — открытым, настоящим, человеком и артистом, каким его знает и любит публика!

Новая программа Сергея Пенкина — это не только двадцать пятое (!) по счету шоу в карьере артиста, но ещё и генеральная репетиция перед грядущим юбилеем — в 2021 году артисту исполнится 60 лет!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 февраля 2021, суббота
19:00
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Касса
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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22 февраля - 29 мая
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19 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Громыка
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6 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
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