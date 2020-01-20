Сергей Пенкин

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

В Городском концертном зале пройдет концерт Сергея Пенкина. Артист представит программу «Просто».

Имя Сергея Пенкина уже давно не нуждается в представлении и не требует эпитетов. Есть голос, харизма, артистизм и поразительная работоспособность.

В его карьере было много творческих и технических экспериментов, моноспектакли и даже мюзикл.

И вот, насладившись новаторством и экспериментами, артист возвращается к зрителю просто Сергеем Пенкиным — открытым, настоящим, человеком и артистом, каким его знает и любит публика!

Новая программа Сергея Пенкина — это не только двадцать пятое (!) по счету шоу в карьере артиста, но ещё и генеральная репетиция перед грядущим юбилеем — в 2021 году артисту исполнится 60 лет!