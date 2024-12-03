4 декабря в Concert Hall с новым альбомом Bolshie Kurtki выступит Saluki.

Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса и бесконечных поисков себя, усиленная битмейкерским вниманием к деталям.

В 2023 году Арсений выпустил Wild Ea$t — один из главных альбомов прошлого года — и погрузил слушателей в атмосферу Дикого Востока. В июне 2024 состоялся релиз Beach Rock Hotel — летнего дополнения к Wild Ea$t, где совсем нет рэпа, но зато есть сёрф-рок, блюз и другие эксперименты со звуком.

15 ноября 2024 года артист презентовал Bolshie Kurtki — первое большое слово после полноформатного Wild Ea$t. Saluki надевает на себя весь собранный годами опыт и делится им со слушателем. Утянет ли этот опыт его вниз? Сможет ли он выбраться из Radio City? Кому принадлежат Куртки? И нужны ли эти куртки ему на самом деле или это ещё один мираж перед новой большой главой? Bolshie Kurtki ответят на все эти вопросы.



Стоимость: от 1900 руб.