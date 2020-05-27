11 сентября на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт презентация рок-мюзикла «Вернувшийся». Это тяжёлый во всех смыслах проект. И в плане музыки и в плане содержания. Нет, это не весёлая сказка с добрым концом.

Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это история, наполненная максимально контрастными эмоциями: настоящей, светлой радостью, сменяющейся ненаигранной болью... Крепкой дружбой, обратившейся в жестокую ненависть... Искренней любовью, разбившейся о жестокую правду... войны!

Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это яркая демонстрация того, сколько судеб может искалечить и оборвать неправильно выбранный путь одного человека, и как высока может быть плата за ошибку.

Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это повесть о людях, таких же, как мы с вами. И каждый сможет найти в этой постановке что-то, так или иначе связанное со своим жизненным опытом. Историю, которая, возможно, даст повод пересмотреть свои поступки, проанализировать ошибки и, может быть, не допустить новых.