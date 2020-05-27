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Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»

Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»

11 сентября на сцене тульского рок-клуба M2 пройдёт презентация рок-мюзикла «Вернувшийся». Это тяжёлый во всех смыслах проект. И в плане музыки и в плане содержания. Нет, это не весёлая сказка с добрым концом.

Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это история, наполненная максимально контрастными эмоциями: настоящей, светлой радостью, сменяющейся ненаигранной болью... Крепкой дружбой, обратившейся в жестокую ненависть... Искренней любовью, разбившейся о жестокую правду... войны!
 
Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это яркая демонстрация того, сколько судеб может искалечить и оборвать неправильно выбранный путь одного человека, и как высока может быть плата за ошибку.
 

Рок-мюзикл «Вернувшийся» - это повесть о людях, таких же, как мы с вами. И каждый сможет найти в этой постановке что-то, так или иначе связанное со своим жизненным опытом. Историю, которая, возможно, даст повод пересмотреть свои поступки, проанализировать ошибки и, может быть, не допустить новых.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
11 сентября 2020, пятница
20:00
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Касса
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Коля Маню
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18 сентября, пятница 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 550 ₽
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