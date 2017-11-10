Группа résonance формально составляет камерную часть симфонического оркестра и ещё многие причисляют её к ряду современных рок-групп, однако по сути не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.

Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения — именно то, что композитор изначально в неё вкладывал. И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородство альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря аранжировкам, разработанным специально для группы résonance.

Музыканты группы résonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.