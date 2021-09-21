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RAM

RAM

7 октября на сцене клуба Backstage выступит один из самых быстрых, техничных и неоднозначных баттл-MC России — RAM aka Грязный Рамирес.

Без оглядки на модные музыкальные тенденции, Рамирес уже больше трех лет выдает свой маниакальный орально-прикладной хип-хоп трек за треком. 16 апреля 2021 года RAM выпустил вторую часть мультиплатинового релиза Traumatix. Задавшись целью давать рэп-сообществу по сольному альбому в год, Грязный Рамирес написал дебютный Symbiosis в 2018, Traumatix в 2019, в 2020 сделал мир брутальнее с помощью Sadeastwood, а затем отвесил новую порцию сокрушительного рэпа на Traumatix 2.

Его стиль - это темы за гранью добра и зла, мир грязи, агрессии и похоти, правдивые и жестокие истории, сцены, которые могут присниться только в кошмаре. Хотя, кажется, RAM многое испытал на себе. Выступления всегда имели огромное значение для RAM, и новый релиз - еще одно ему доказательство.

Резкие, шумные, разъедающие сознание биты подкрепляют искрометный флоу Грязного Рамиреса, и легко представить, что в турах с живым бэндом эти композиции приобретут ню-метал и рэп-кор окраску. 

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
7 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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