7 октября на сцене клуба Backstage выступит один из самых быстрых, техничных и неоднозначных баттл-MC России — RAM aka Грязный Рамирес.

Без оглядки на модные музыкальные тенденции, Рамирес уже больше трех лет выдает свой маниакальный орально-прикладной хип-хоп трек за треком. 16 апреля 2021 года RAM выпустил вторую часть мультиплатинового релиза Traumatix. Задавшись целью давать рэп-сообществу по сольному альбому в год, Грязный Рамирес написал дебютный Symbiosis в 2018, Traumatix в 2019, в 2020 сделал мир брутальнее с помощью Sadeastwood, а затем отвесил новую порцию сокрушительного рэпа на Traumatix 2.

Его стиль - это темы за гранью добра и зла, мир грязи, агрессии и похоти, правдивые и жестокие истории, сцены, которые могут присниться только в кошмаре. Хотя, кажется, RAM многое испытал на себе. Выступления всегда имели огромное значение для RAM, и новый релиз - еще одно ему доказательство.

Резкие, шумные, разъедающие сознание биты подкрепляют искрометный флоу Грязного Рамиреса, и легко представить, что в турах с живым бэндом эти композиции приобретут ню-метал и рэп-кор окраску.