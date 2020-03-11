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Ольга Арефьева

Ольга Арефьева

В тульском клубе Backstage пройдет сольный концерт Ольги Арефьевой. В концерте участвует Елена Калагина — перкуссия, бэк-вокал.

Вас ожидает программа в двух отделениях — новые и любимые, редкие и неожиданные песни, откровенный разговор, немного философии и юмора. На сцене певица, гитара и луч света. Что еще выкинет строптивая и самостоятельная певица, балансирующая на стыке рока, эстрады, фолка, регги и магической поэзии?


По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 21 марта на 28 мая. Все купленные билеты ранее действительны.


Зрителя ждет мороз по коже и визионерское путешествие в неблизкие миры или искрометная арлекинская реальность? Секс, драгс и рок-н-ролл в исполнении «своей девчонки» или порочная и недоступная поза кабаре-дивы? Этого никто не знает. Но кто впустил в себя сладкий яд ее поэзии и рябь параллельных веток мира, кто пережил вибрацию, которой делится Ольга, тот не пропустит этот концерт, даже если ехать придется из другого города.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
28 мая 2020, четверг
19:00
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Касса
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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