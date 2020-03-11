Ольга Арефьева

В тульском клубе Backstage пройдет сольный концерт Ольги Арефьевой. В концерте участвует Елена Калагина — перкуссия, бэк-вокал.



Вас ожидает программа в двух отделениях — новые и любимые, редкие и неожиданные песни, откровенный разговор, немного философии и юмора. На сцене певица, гитара и луч света. Что еще выкинет строптивая и самостоятельная певица, балансирующая на стыке рока, эстрады, фолка, регги и магической поэзии?



По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится с 21 марта на 28 мая. Все купленные билеты ранее действительны.



Зрителя ждет мороз по коже и визионерское путешествие в неблизкие миры или искрометная арлекинская реальность? Секс, драгс и рок-н-ролл в исполнении «своей девчонки» или порочная и недоступная поза кабаре-дивы? Этого никто не знает. Но кто впустил в себя сладкий яд ее поэзии и рябь параллельных веток мира, кто пережил вибрацию, которой делится Ольга, тот не пропустит этот концерт, даже если ехать придется из другого города.