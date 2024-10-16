2 ноября в Городском концертном зале народный артист России Максим Дунаевский проведет творческий вечер-концерт «Ах, этот вечер».



В концерте примет участие лауреат международных конкурсов, солистка Московского областной филармонии Ангелина Сергеева- участница ТОПовых шоу страны и десятков телеэфиров, постоянный резидент проекта «Романтика Романса» телеканала «Культура».

Творческий вечер-концерт Народного артиста РФ, композитора и пианиста Максима Дунаевского пройдет в сопровождении топовой группы российских музыкантов Cocktail Project:

Михаил Киселёв - V-accordion; Ростислав Чудотворцев - барабаны;

Денис Швытов- саксофоны, флейта;

Анатолий Мачуленко- гитара.



В концерте прозвучат полюбившиеся всем музыка и песни Максима Дунаевского из известных кинофильмов: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, водевиль, водевиль...», «Карнавал», мультфильма «Летучий корабль» и тд.; рассказы и неизвестные истории о музыкантах, звёздах кино и эстрады.