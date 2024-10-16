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Максим Дунаевский

Максим Дунаевский

2 ноября в Городском концертном зале народный артист России Максим Дунаевский проведет творческий вечер-концерт «Ах, этот вечер».

В концерте примет участие лауреат международных конкурсов, солистка Московского областной филармонии Ангелина Сергеева- участница ТОПовых шоу страны и десятков телеэфиров, постоянный резидент проекта «Романтика Романса» телеканала «Культура».

Творческий вечер-концерт Народного артиста РФ, композитора и пианиста Максима Дунаевского пройдет в сопровождении топовой группы российских музыкантов Cocktail Project:
Михаил Киселёв - V-accordion; Ростислав Чудотворцев - барабаны; 
Денис Швытов- саксофоны, флейта; 
Анатолий Мачуленко- гитара.

В концерте прозвучат полюбившиеся всем музыка и песни Максима Дунаевского из известных кинофильмов: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, водевиль, водевиль...», «Карнавал», мультфильма «Летучий корабль» и тд.; рассказы и неизвестные истории о музыкантах, звёздах кино и эстрады.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
2 ноября 2024, суббота
19:00
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