Максим Дунаевский
2 ноября в Городском концертном зале народный артист России Максим Дунаевский проведет творческий вечер-концерт «Ах, этот вечер».
В концерте примет участие лауреат международных конкурсов, солистка Московского областной филармонии Ангелина Сергеева- участница ТОПовых шоу страны и десятков телеэфиров, постоянный резидент проекта «Романтика Романса» телеканала «Культура».
Творческий вечер-концерт Народного артиста РФ, композитора и пианиста Максима Дунаевского пройдет в сопровождении топовой группы российских музыкантов Cocktail Project:
Михаил Киселёв - V-accordion; Ростислав Чудотворцев - барабаны;
Денис Швытов- саксофоны, флейта;
Анатолий Мачуленко- гитара.
В концерте прозвучат полюбившиеся всем музыка и песни Максима Дунаевского из известных кинофильмов: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, водевиль, водевиль...», «Карнавал», мультфильма «Летучий корабль» и тд.; рассказы и неизвестные истории о музыкантах, звёздах кино и эстрады.