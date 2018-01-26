Любимые, ставшие родными, песни группы «Любэ» собирают самых разных зрителей, от молодежи до людей, отмеченных сединами. И это не удивительно, ведь мало кто еще может вызвать у публики такие сильные эмоции. Каждый найдет в них что-то свое, сокровенное, личное. Веселые и грустные, ностальгические или «на злобу дня» — эти песни удивительно отражают нашу жизнь во всей ее полноте.

Концерты группы «Любэ» с ее бессменным лидером Николаем Расторгуевым всегда ждут с большим нетерпением, так как каждая их песня — это как встреча старых и добрых друзей, с которыми связаны самые главные события в жизни.