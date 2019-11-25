КняZz
В Городском концертном зале выступит группа «КняZz». Музыканты представят свою новую программу «Крик подобен грому».
Питерская рок-группа «КняZz» была создана в 2011 году экс-участником группы «Король и Шут» Андреем Князевым.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
20 марта 2020, пятница
19:00
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
21 марта, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽