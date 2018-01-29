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Кай Метов

Кай Метов

Кай Метов — певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов и один из самых ярких представителей шоу-бизнеса. Песни артиста завораживают, согревают душу своей лирикой и мелодичностью.

На всех выступлениях Кай радует зрителей не только живым исполнением песен в сопровождении виртуозных музыкантов, но и великолепно играет на рояле.

Для зрителей на концерте Кай Метов исполнит как известные и любимые всеми хиты: «Position № 2» «Вспомни меня», «Роза чайная», «Мама, я хочу быть пионером», «Дороги», так и новые песни из последнего альбома.

Во время концерта артист с удовольствием ответит на вопросы зрителей, а после концерта обещает автограф- и фотосессию со своими поклонниками.

Концерты Кая Метова — это всегда тёплая и дружеская атмосфера в зале под любимые песни и новые хиты!

Справки по телефону 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 марта 2018, суббота
19:00
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