Кай Метов — певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов и один из самых ярких представителей шоу-бизнеса. Песни артиста завораживают, согревают душу своей лирикой и мелодичностью.

На всех выступлениях Кай радует зрителей не только живым исполнением песен в сопровождении виртуозных музыкантов, но и великолепно играет на рояле.

Для зрителей на концерте Кай Метов исполнит как известные и любимые всеми хиты: «Position № 2» «Вспомни меня», «Роза чайная», «Мама, я хочу быть пионером», «Дороги», так и новые песни из последнего альбома.

Во время концерта артист с удовольствием ответит на вопросы зрителей, а после концерта обещает автограф- и фотосессию со своими поклонниками.

Концерты Кая Метова — это всегда тёплая и дружеская атмосфера в зале под любимые песни и новые хиты!

Справки по телефону 8−905−621−60−02.