Хор Турецкого
В Городском концертном зале выступит легендарный Хор Михаила Турецкого. На сцене музыканты представят специальную программу в честь Международного женского дня «Все на свете для вас!»
В честь 8 марта у поклонников появилась возможность купить билеты на предстоящий концерт без наценок и переплаты.
Концерты пройдут в двух городах Тульской области:
- В Новомосковске (КДЦ «Азот») — 11 марта в 19.00;
- В Туле (Городской концертный зал) — 12 марта в 18.30.
Хор Турецкого — музыкальный феномен 21 века. Настоящий Праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения!
Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет — более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения.
Где и когда?
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
11 марта 2019, понедельник
19:00
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2019, вторник
18:30