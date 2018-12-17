афиша
афиша
Регистрация
Хор Турецкого

Хор Турецкого

В Городском концертном зале выступит легендарный Хор Михаила Турецкого. На сцене музыканты представят специальную программу в честь Международного женского дня «Все на свете для вас!»

В честь 8 марта у поклонников появилась возможность купить билеты на предстоящий концерт без наценок и переплаты.

Концерты пройдут в двух городах Тульской области:

  • В Новомосковске (КДЦ «Азот») — 11 марта в 19.00;
  • В Туле (Городской концертный зал) — 12 марта в 18.30.

Хор Турецкого — музыкальный феномен 21 века. Настоящий Праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения!

Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет — более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения.

Где и когда?
Азот (Новомосковск)
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
11 марта 2019, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2019, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.