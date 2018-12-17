В Городском концертном зале выступит легендарный Хор Михаила Турецкого. На сцене музыканты представят специальную программу в честь Международного женского дня «Все на свете для вас!»

В честь 8 марта у поклонников появилась возможность купить билеты на предстоящий концерт без наценок и переплаты.

Концерты пройдут в двух городах Тульской области:

В Новомосковске ( КДЦ «Азот» ) — 11 марта в 19.00;

) — 11 марта в 19.00; В Туле (Городской концертный зал) — 12 марта в 18.30.

Хор Турецкого — музыкальный феномен 21 века. Настоящий Праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения!

Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет — более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения.