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Хор Турецкого

Хор Турецкого

9 марта в ГКЗ Хор Турецкого выступит с программой #вамлюбимые.

Хор Турецкого — музыкальный феномен 21 века. Настоящий Праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения!

Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет — более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения.

Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках.

Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем! Хор Турецкого — это тот редкий случай, когда шоу в самих артистах!

.Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−31−61

Уважаемые покупатели. Убедительная просьба организаторов данного мероприятия — распечатать электронные билеты. Вход в зал только по бумажным распечаткам. Спасибо!

По многочисленными заявками зрителей объявляется дополнительный  концерт Хора Турецкого, который состоится 9 марта в 16 часов. Подробности по тел 8-905-621-31-61

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 марта 2018, пятница
16:00
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9 марта 2018, пятница
19:00
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