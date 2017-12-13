9 марта в ГКЗ Хор Турецкого выступит с программой #вамлюбимые.

Хор Турецкого — музыкальный феномен 21 века. Настоящий Праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения!

Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет — более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения.

Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках.

Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем! Хор Турецкого — это тот редкий случай, когда шоу в самих артистах!

.Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−31−61

Уважаемые покупатели. Убедительная просьба организаторов данного мероприятия — распечатать электронные билеты. Вход в зал только по бумажным распечаткам. Спасибо!