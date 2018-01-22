Кое-кто ещё продолжает шутить, что Guf умер, но мы-то знаем, что он живее всех живых! Легенда отечественного хип-хопа, участник и сооснователь легендарной группы Centr, отец лейблов ZM Nation и «ЦАО Records» приедет в Тулу с сольным концертом.

Пока остальные роняют запад и переворачивают игру, он остаётся невозмутим и верен себе: просто пишет песни и не гонится за популярностью, оставаясь при этом на самой вершине хайпа. Его Instagram-трансляции собирают десятки тысяч зрителей, новые клипы на YouTube за несколько дней — миллионы просмотров.

В рамках выступления Guf представит программу, посвящённую 10-летию альбома «Город до?рог». Именно так назывался дебютный студийный альбом группы Centr, выпущенный ещё в 2007 году. Также в программе — абсолютно новые композиции.