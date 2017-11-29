12 лет назад Филипп Киркоров оказался на гастролях в Лас-Вегасе. Тогда, в то уже далекое время, Филипп прошел огонь, воду и медные трубы, снискав себе титул Короля российской эстрады. А звезда теперь уже всемирно известного «Cirque du Soleil» лишь начинала свое триумфальное восхождение на сияющем небосклоне «города греха» и мирового шоу-бизнеса. Филипп Киркоров не мог не прийти и не увидеть то, что делал в те годы Cirque du Soleil. Он пришел. И был поражен увиденным.

Но это далеко не все! Пытливый ум, постоянная жажда творчества и желание дойти во всем до самой сути побудили Филиппа узнать, кто же есть тот волшебник, создавший шоу, вот уже два десятка лет собирающее полные залы фешенебельных казино «Treasure Island» и «Bellagio»? Чье видение и фантазия стоят за созданием живой классики — шоу Cirque du Soleil «Mystere» и «O»? Кто есть тот чародей, подаривший всемирно известной канадской певице Селин Дион новый день ее неугасаемой карьеры — шоу «A New Day» в театре «Colosseum» в казино «Caesars Palace»? Так Филипп узнал новое для себя имя — Франко Драгоне. Так родилась мечта.

Так Филипп Киркоров вступил на новый виток тяжкого пути проб и ошибок, побед и поражений, чтобы прийти к моменту истины: к созданию своего шоу в постановке Франко Драгоне. Долгих 12 лет, которые должны были пройти до того исторического момента, когда встретились две звезды — артист Филипп Киркоров и режиссер Франко Драгоне, не прошли бесследно ни для одного, ни для другого. Франко Драгоне и его команда уже самостоятельно, как «Franco Dragone Entertainment Group», поражают нас изысканными, супертехнологичными, но всегда очень человечными шоу по всему миру, от Объединенных Арабских Эмиратов до Лас-Вегаса, от Неаполя до Макао.

Филипп Киркоров создал уникальное в своем роде музыкальное действо «ДРУGOY», более пяти лет удивлявшее и радовавшее зрителей. И вот теперь, в горниле творчества, в радости и в переживаниях, в единении и в противостоянии, Франко Драгоне и Филипп Киркоров открывают новые горизонты. Открывают новых себя. Открывают для нас — для зрителей.

Так рождается уникальный спектакль «Я» Филиппа Киркорова в постановке Франко Драгоне и интернациональной команды его единомышленников — профессионалов мирового уровня. Это хореограф-постановщик Тони Теста (США), за плечами которого работа с Майклом Джексоном, Джанет Джексон, Кайли Миноуг и многими другими суперзвездами. Над декорационным решением работает Маркос Виналь (Бельгия) — архитектор и дизайнер, создавший множество уникальных проектов по всему миру. Художник по свету Алан Лорти (Канада), автор световых партитур для спектаклей Робера Лепажа и Эдуарда Лока, концертов Лары Фабиан и мюзикла «Нотр Дам». Автор аранжировок и музыкальный директор — Иван Кассар (Франция), много лет работавший с Ларой Фабиан, Джонни Холлидей и другими звездами по обе стороны Атлантики.

Россия в команде Франко Драгоне представлена прославленным кутюрье Валентином Юдашкиным, который взялся за разработку костюмов для такого амбициозного проекта, и режиссером Павлом Брюном, давним соратником Франко Драгоне, вместе с которым они создали пять спектаклей в «Cirque du Soleil» и шоу «A New Day» для Селин Дион.

Концерт был перенесен с 4 на 6 марта. Все ранее купленные билеты действительны.

Телефоны для справок: 79-03-86, 8-905-621-60-20.